“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 147 días de las elecciones internas de los partidos políticos…

***

LEMAS. Finalmente llegó el año electoral, para disfrute o pesar de los uruguayos, pero de goce esencialmente de las cuentas bancarias de las agencias publicitarias. Pero los políticos y adherentes también juegan su papel desde las redes sociales. Es así que aparecen hashtags en referencia a los partidos de oposición con el #QUESEVAYAN y ahora surge el de los fieles al gobierno que proponen #QUENOVUELVAN.

***

ASOMBRO. “Ya no me asombra nada de la intendencia, muy poca cosa me asombra. Esto es uno de los tantos eslabones que vamos teniendo en esta cadena de irregularidades que hemos manifestado” (Diputada Catalina Correa, refiriéndose al nombramiento de Mario Furtado como Director de Deportes de la comuna, aprovechando el receso del FA y tras ser denunciado en la Mesa Política. En el programa radial “Cuarto Poder”, 31.1.19)

***

QUIETUD. Todos los años el Frente Amplio en Salto entra en receso en diciembre, el que levanta en los primeros días de febrero para organizar el aniversario que se cumple el 5 de febrero. Pero la quietud que hay este año fue destacado por la diputada Correa, “la semana que viene cumplimos años y no se qué se va a hacer. Estoy viajando el lunes a Montevideo, el martes tengo coordinación, el martes a la noche participaré allá, ya que allá por lo menos hay algo organizado para juntarnos los frenteamplistas… veo con preocupación la quietud…” (ídem).

***

ALTERNATIVA. Días pasados nos preguntábamos en la radio si la propuesta “La Alternativa” que se propone desde el Partido Independiente (PI) y nuevos aliados provenientes del FA y del Partido Colorado tendría algún representante en Salto, más allá del propio PI. Es así que esta semana se informó del “Movimiento Naranja”, pata de “Avanza País” de José Pablo Franzini Batlle y que en Salto lidera el médico Gonzalo Leal, quien ya anunció su aspiración a ser candidato a diputado.

***

LARRAÑAGA VA. Con jingle nuevo, Larrañaga anunció que inicia su campaña a la presidencia el 23 de marzo. «Sin miedo, Larrañaga va» es el jingle que acompañará al precandidato nacionalista durante la campaña electoral. Ayer, Larrañaga anunció que entregará 400.000 firmas de la campaña Vivir Sin Miedo el 25 de febrero en el Senado.

***

TRASIEGO. Esta semana hubo un importante trasiego de dirigentes de la Lista 800 (Baluarte Progresista) a la 770 (Grito de Asencio) por diferencias sustanciales en la forma de manejarse el sector, según nos dijeron. Ambas listas pertenecen al intendente Andrés Lima. Entre las personas que se fueron está la presidenta de la 800.