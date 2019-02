“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 140 días de las elecciones internas de los partidos políticos… con una semana cargada de visitas.

***

VISITANTES. De precandidatos presidenciales se trata. El jueves anduvo por Salto la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse. Esta semana que viene se anuncia que andarán también por Salto los precandidatos Juan Sartori (Partido Nacional, martes) y Ernesto Talvi (Partido Colorado, miércoles). Además estará por la ciudad el ex senador nacionalista Julio Lara (jueves y viernes) organizando su lista de cara a las internas.

***

SORPRESA. Mientras una norma no escrita establece que cada visita debe anunciarse con tiempo para armar la agenda de medios, quien este jueves rompió con ese esquema fue Carolina Cosse cayendo de sorpresa a una actividad de los Jóvenes del FA en el Mercado 18 de Julio. Si bien en la previa corrió el rumor que Cosse podía llegar, ninguna autoridad frenteamplista local se animó a confirmarlo. Pero llegó, no le quitó protagonismo al disertante que vino del Ministerio del Interior y luego atendió amablemente a los pocos medios de prensa que fuimos a cubrir la actividad sobre seguridad.

***

APROVECHÓ. Cuando se confirmó la llegada de Cosse al Mercado 18 de Julio, el área de Comunicaciones del MPP se movió rápidamente y grabó un spot de un minuto que se hizo viral donde se las ve a la diputada Manuela Mutti y a Cosse muy animadas, culminando el mismo con el hashtag “es con Manuela”, indicando cuál es la forma de votar a Cosse en la interna frenteamplista del 30 de junio.

***

PINTOS. En esta actividad del Mercado 18 de Julio nos encontramos con el ex director de Deportes, Cristian Pintos, quien la semana pasada en las internas del Partido Socialista (PS) tuvo una muy buena votación, lo que determinó que hubiese cambios importantes en dicha interna, al extremo que quienes representaban al PS en la Mesa Política del FA, fueron removidos. Pintos también nos adelantó que se planteará que dos dirigentes sean pasadas al Tribunal de Ética socialista, en uno de los casos, por haber tomado decisiones dejando de lado la correcta aplicación de la carta orgánica partidaria, según nos dijo.

***

LLAMADA. “Ahora que tu sector ganó, seguramente vas a recibir una invitación a volver a la intendencia”, le comenté a Pintos, quien me respondió, “ayer me llamó Andrés, pero le contesté que no vuelvo a la intendencia”. La charla con Pintos fue seguida de forma muy atenta por un edil del FA que no perdió detalle de la misma.

***

ASENTAMIENTOS. Omar Estévez, precandidato a diputado por la Lista 20115 del Partido Colorado, dijo este viernes en el programa radial “Cuarto Poder” que de sus recorridas por los barrios pudo confirmar que quien promueve la instalación de nuevos asentamientos es el mismo intendente Andrés Lima, como se lo dijeron los vecinos del asentamiento “Los Teros”, coincidiendo con una denuncia similar que el año pasado hizo Felipe Mutti, secretario general de la Agrupación Humanista “Armando Aguirre” del Frente Amplio.