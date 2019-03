“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 119 días de las elecciones internas de los partidos políticos… y restan 364 días (por ser año bisiesto el 2020) para que asuma el nuevo Presidente de la República.

NATURALES. Ya hemos hablado de quienes serían los candidatos naturales dentro de los partidos políticos, empezando por el intendente Andrés Lima que es natural que busque renovarse en el cargo, así como también que el senador Germán Coutinho busque la revancha de la elección anterior, así como por lo que indican las encuestas, Carlos Albisu en filas nacionalistas busque su oportunidad, pero…

CUESTIONAMIENTO. Esta semana charlamos con Gabriel Duarte, ya no solo para la entrevista que sale publicada hoy en EL PUEBLO, sino también en la radio, en el programa “Cuarto Poder”, donde justamente cuestionó que el intendente Andrés Lima sea considerado como el candidato “natural” del FA. “El intendente no es el candidato natural. Candidato natural no es el que ostenta el cargo. Candidato natural es el que mejor representa los intereses e ideales frenteamplistas” (En Nueva Era FM, 26.2.19).

CONFIRMADO. Hace exactamente 22 semanas, casi 6 meses atrás, adelantamos en esta misma columna lo ocurrido el pasado viernes de la siguiente manera: “¿Previsible? El ex presidente Julio María Sanguinetti a comienzos del año próximo, entre febrero o marzo, hará un anuncio que impactará a todo el espectro político del país, cuando decida informar de su precandidatura presidencial, según habría manifestado a dirigentes allegados en un reciente acto realizado en Artigas” (EL PUEBLO, 30.9.18). La interna colorada se pone interesante. Veamos algunos intercambios tuiteros, que por favor el buen lector lea entrelíneas los siguientes tuits.

DEL TWITTER. “Ahora sí, ¡bienvenido a la cancha Dr. Sanguinetti! Vamos a competir y cooperar con espíritu republicano y con un solo objetivo: cambiar el rumbo del país y construir un mejor futuro para los uruguayos. Un afectuoso saludo” (Ernesto Talvi, precandidato presidencial, 13.22 horas, dos horas después del anuncio, 1° de marzo).

DEL TWITTER 2: “Querido Ernesto, muchas gracias por tu afectuoso saludo. Trabajemos en conjunto para tener una elección ejemplar. El País y el Partido lo merecen” (Julio María Sanguinetti, dos veces presidentes de la República y nuevamente precandidato presidencial, 14.24 horas, es decir, 58 minutos más tarde).

VICE. Este miércoles, la Cámara de Representantes estará eligiendo a la diputada salteña Cecilia Eguiluz como la Primer Vicepresidente de la Cámara, secundando así a su par y tocaya sanducera Cecilia Bottino, electa el viernes presidente de la Cámara Baja. De esta forma, Eguiluz se constituye en la primera mujer salteña en ocupar tal cargo legislativo.

Leonardo Silva