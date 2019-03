“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 105 días de las elecciones internas de los partidos políticos… y restan 350 días (por ser año bisiesto el 2020) para que asuma el nuevo Presidente de la República.

***

AGENDA. Una semana más que pasó mientras la campaña electoral y el nivel de debate político no mejora. Por un lado debimos soportar el tedio de si se había caído o no un tanque de agua puesto por la intendencia, luego de si se rompieron o no tres de los nuevos ómnibus del servicio urbano de pasajeros adquiridos recientemente o si la calidad de las reparaciones de las calles tapando pozos es o no la adecuada. Mientras tanto, los salteños siguen soportando índices elevados de desocupación, subempleo, trabajo informal y empresas que no pagan el salario y que amagan con cerrar, dejando el desempleo en cifras siderales en Salto, según el ministro Ernesto Murro.

***

SE VIENE. Manteniendo el nivel de debate y con el eslogan de “ciudad limpia”, esta semana que viene anticipamos que la temática pasará por si estaremos de acuerdo o no con que los partidos políticos hagan propaganda callejera. Primero que nada y ante todo, para cuidar de no perder algo primero hay que tenerlo, hasta parece un contrasentido hablar de mantener una ciudad limpia cuando a simple vista y por testimonio de quienes nos visitan vivimos en una ciudad sucia. De hecho, el propio intendente confiesa en sus redes sociales que es uno de sus principales desvelos: recolección y barrido, alumbrado público y pozos. Segundo, casualmente los sectores políticos que plantean o adhieren a este planteo no tienen dinero ni infraestructura para desplegar algún tipo de cartelería en esta campaña, pero eso no es más que pura casualidad, no sea cosa que nos tilden de malpensados. Tercero, a falta de cartelería y de debates inteligentes esta campaña electoral está congelada. ¿Vamos a contribuir a que siga así mirando con mala cara a aquellos sectores que desplieguen su cartelería? Cuarto, y por último (por ahora), ¿van a combatir también la polución audiovisual que se viene una vez que se levante la veda en los medios de comunicación para mantener limpias nuestras mentes?

***

PERÍN. El viernes me encontré en la calle con un viejo amigo, Juan Carlos Perín, ex edil de Asamblea Uruguay, frenteamplista de todas las horas, y me confesó que en las próximas elecciones está pensando seriamente qué va a votar, aunque para las departamentales ya se decidió a cambiar de partido y votar por Carlos Albisu para intendente.

***

FRASE: “El Frente Amplio va a tener bruto voto castigo, Salto en el gobierno anterior estuvo en el podio del empleo y hoy está en el podio de la inseguridad y del desempleo” (Omar Estévez, precandidato a diputado por la Lista 20115 del Partido Colorado, en “Cuarto Poder” de Nueva Era FM, 15.3.19).

***

FRASE 2: “No lo veo a Gabriel Duarte ni a Marazzano como candidatos. Hay compañeros y compañeras que están mirando mucho al 2020 y antes tenemos octubre” (Daniel Cattani, vicepresidente del FA, en “Cuarto Poder” de Nueva Era FM, 14.3.19).