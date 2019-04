Leonardo Silva

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 84 días de las internas de los partidos… y restan 329 días para que asuma el nuevo Presidente.

***

DEBACLES. Sabido es el desmembramiento que sufrió y continúa sufriendo el Partido de la Gente. Otra debacle de la semana que pasó fue de “La Alternativa”, pero la gran pregunta, ¿cómo repercutió esto en Salto?

***

GENTE. Tenemos por un lado la agrupación que decidió quedarse con Novick, se trata de la Lista 444 cuyo candidato a la diputación es el edil Jorge Pintos, acompañado por los también ediles Liliana Filonenko, Graciela Beppo, Dayana Añasco y Martín Pertusatti. También estaba la lista que respalda a la abogada María Delcia Machado que unos días antes se unió al presidenciable blanco Juan Sartori. Luego queda el sector más unido al diputado Guillermo Facello, quien siente que le cerraron las puertas del Partido Colorado y estaría negociando el ingreso a Cabildo Abierto para respaldar la candidatura presidencial de Guido Manini Ríos, ahí se iría el grupo salteño “Alternativa y Cambio”, cuyo principal referente es Germán Martínez.

***

ALTERNATIVA. En Salto tenemos el Movimiento Naranja con la candidatura a diputado de Gonzalo Leal, que está o estaba integrado a “Avanza País” de Pablo Franzini. Leal se tomaría esta semana para decidir qué hacer aprovechando un viaje al exterior. Tiene claro que seguirá trabajando en política, pero aún no está claro si continuará con Franzini o aceptará alguna de las propuestas que le han hecho llegar desde otros partidos.

***

LIMA. Las listas fuertes del riñón del intendente que lo respaldan, la 770 y la 800, han salido a algunos medios a decir que hay grupos nacionales que hacen cola para ofrecer su apoyo pero no dicen cuáles. Por otro lado, no está claro que lista al Senado acompañarán los grupos del intendente Lima, dependerá que alcancen algún acuerdo con los supuestos grupos que ya estarían negociando directamente con él. Lo ponemos en condicional debido al hermetismo que se maneja y porque algunas cuentas no cierran…

***

HUMOR. El presidenciable colorado Ernesto Talvi sorprendió a todos por su sentido del humor al ridiculizar la propuesta del blanco Juan Sartori de crear 100 mil puestos de trabajo. Tal fue el éxito de Talvi que le salió al ruedo el presidenciable comunista Oscar Andrade, en el mismo tono humorístico burlándose también de Sartori.

***

SOLO. El precandidato a diputado Pablo Perna decidió marcar sus diferencias con el sector liderado por Germán Coutinho e hizo rancho aparte. Irá con sus listas 13 y 113 a las internas, desestimando la propuesta del ex intendente de marcar sus votos nacionales juntos con la 15. Así lo manifestó Perna en “Palabras Cruzadas” (Canal 4 de Cablevisión, 3.4.19)