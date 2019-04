Leonardo Silva

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 77 días de las internas de los partidos… y restan 322 días para que asuma el nuevo Presidente.

***

ENOJO. Las declaraciones del precandidato a diputado colorado Pablo Perna realizadas en el programa televisivo “Palabras Cruzadas”, las que luego fueron reiteradas en otros medios, trajo enojo en la interna del Vamos Salto. No gustó que Perna explicara por qué los nombres de Coutinho y de Amorín, precandidatos a intendente y a presidente, que él “apoya”, no aparecerán en su publicidad, tampoco gustó esa bandera de independencia que plantó cuando se separó de la 15 para votar únicamente a las listas 13 y 113.

***

EMOCIONADA. Este viernes, en la audición radial que la Agrupación Humanista “Armando Aguirre” realiza en el programa “Cuarto Poder” (Nueva Era FM), la diputada Catalina Correa realizó una despedida muy emotiva al ex ministro de Defensa Jorge Menéndez ante su fallecimiento, recordando la persona de bien que fue. La otra cara de la misma moneda fue que la familia de Menéndez no aceptó los honores de ministro impuestos por el presidente Vázquez, quien tampoco fue a su velatorio, recibiendo un mensaje del ex presidente Mujica: “Cada cual sabe lo que tiene que hacer”.

***

SEMANA. Esta semana religiosa y de turismo, será aprovechada ampliamente por casi todos los sectores políticos para salir al interior a recorrer cada rincón del departamento.

***

¿DEBATE? El pasado miércoles participó de “Palabras Cruzadas” el edil y presidente del PDC, Carlos Beasley. Tras anunciar que el intendente Andrés Lima confirmó que pronto estaría en dicho programa televisivo por primera vez y ya en la pausa, Beasley nos dijo, “invitame también ese día que no tengo problema en venir a debatir con el intendente”.

***

OUTSIDER. Quien se incorporó rápidamente en la actividad política es el ex jefe de policía Heriberto Fagúndez, quien fue invitado a una reunión por Pablo Perna y desde entonces es uno de los principales asesores del precandidato a diputado en materia de seguridad.

***

FERIS. A la entrevista realizada por EL PUEBLO a Manuela Mutti el domingo pasado, le salió al cruce al día siguiente –también en nuestro matutino- el candidato a diputado por el sector “Ciudadanos” del Partido Colorado, Miguel Feris, quien luego en una entrevista radial se lamentó que ningún peso pesado colorado saliera al cruce de los dichos de la diputada oficialista. No hay que pensar mucho para quién iba ese palo.

***

PASES. El miércoles hablando con Feris en “Palabras Cruzadas”, nos enteramos que un ex dirigente del FA que tras ser cesado en el gobierno pidió pase al Partido Colorado, hoy está convocando a apoyar a Juan Sartori del Partido Nacional. Está como la película, “Busco mi destino”. Sin comentarios, sus acciones hablan por sí solas.