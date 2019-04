“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 63 días de las internas de los partidos… y restan 308 días para que asuma el nuevo Presidente.

***

LIMA. Finalmente el intendente Andrés Lima fue al programa “Palabras Cruzadas” (miércoles 24, Canal 4 de Cablevisión Uruguay) y durante una hora y veinte minutos sin tandas ni papeles sobre la mesa (ni de él ni de nuestra parte), se hizo un repaso de su gestión y del marco político. Si bien no dejó pregunta sin responder, algunas no fueron del todo convincentes, como cuando habló de la deuda generada en febrero de 2017 con el fideicomiso Daymán y que Salto estará pagando hasta 2031. En ese momento se limitó a decir que la deuda asciende a lo que la Junta Departamental le autorizó en junio de 2015, es decir, 330 millones de Unidades Indexadas (U.I.). Cuando le dijimos que según nuestra proyección de la evolución de la U.I., al 2031 la deuda era de cerca de 100 millones de dólares, se negó a referirse a esa cifra y continuó hablando de U.I.

***

NADA. Cuando le preguntamos qué le quita el sueño, respondió: “duermo muy bien”.

***

JANO. Como ya hemos informado, Alejandro Noboa, quien deberá asumir definitivamente el cargo de intendente cuando Lima renuncie tres meses antes de las elecciones para buscar su reelección, está integrado y trabajando en la Agrupación Humanista “Armando Aguirre”. Cuando le hicimos ver al intendente esto, dijo que luego de la interna comenzará a tener una reunión mensual con Noboa para que esté informado al detalle de la gestión y que espera llegar a un entendimiento con él sobre los cambios que piensa hacer en el gabinete actual. “Las decisiones correrán por cuenta de Alejandro”.

***

MENOS. Pese a reconocer que gasta $ 26 millones por año la Dirección de Comunicaciones pues la principal preocupación del intendente es comunicar los logros de su gestión, y contraatacó diciendo que se gasta menos dinero que lo que gastaba Coutinho y Fonticiella en sus respectivas administraciones.

***

PODAS. Sobre los inconvenientes en el levantamiento de las podas, el intendente responsabilizó a los vecinos por no colaborar y sacar las podas luego que pasa el camión de recolección. “Hoy hay poda y hay recolección, antes no había poda, no había recolección” porque “la administración anterior no tenía recursos para levantar la poda ni levantar la recolección. La administración anterior, sobre el final de su gestión, no tenía posibilidad de siquiera pagar sueldos, no tenía recolectores, no tenía camiones. Nosotros hoy estamos llevando adelante una gestión en donde todos los días de la semana el recolector pasa por el centro o por cada barrio en los días acordados. Hoy de los Departamentos o sectores de la intendencia que más apoyo, que aprobación tiene es recolección”, “¿eso quién lo mide?” pregunté, “las encuestas”.

***

DESPUÉS. Para después de las internas del 30 de junio el intendente Lima decidirá con qué sector nacional acordará su respaldo a la línea al Senado, así como también quién será el candidato a diputado de su sector. Si bien no lo confirmó, tampoco descartó que sea su hermano Álvaro Lima quien encabece la lista a diputado.