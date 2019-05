“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 35 días de las internas de los partidos… y a 280 días para que asuma el nuevo Presidente.

***

INTOLERANCIA. Este viernes fue vandalizada la sede del Partido Nacional de nuestra ciudad al escribir «ladrones» y «fascistas» en su fachada. El Directorio Blanco repudió el hecho, señalando que «la democracia se enriquece con el debate de ideas y no con actos de intolerancia». Por su parte, el diputado y secretario del Directorio Pablo Iturralde, en referencia al motivo de estos ataques, cree que se trata de «gente de mal gusto, que no tiene un sentido de la convivencia y no creo que apunte a asustar a alguien».

***

PARAGUAS. Tal como anunciamos en nuestra anterior columna, fueron presentados los dos sublemas mayoritarios del FA local, por un lado, “Unidad para los Cambios”, que nuclea a 12 sectores que van por la reelección del intendente Andrés Lima; y por el otro, “Con el Frente, por la Gente”, que será respaldado por 10 grupos, cuyas caras visibles son las diputadas Manuela Mutti y Catalina Correa. Aún falta saber dónde se encolumnarán el Partido Socialista y la Vertiente Artiguista, que por el momento no se han expresado en favor de ninguna de las propuestas, aunque también pueden ir a la interna en solitario.

***

POSIBLES. La mesa de la conferencia de prensa de la alianza disidente al intendente Lima estuvo presidida por quienes participarán de la selección final de quien será el candidato a la intendencia en 2020. Ellos son Soledad Marazzano, Mónica Cabrera, Gabriel Duarte y Alejandro Noboa (ausente en dicha conferencia y propuesto por la 888).

***

CANSANCIO. Hemos conversado con dirigentes de casi todos los sectores de todos los partidos políticos. Han tenido unos días intensos y extenuantes tratando de llegar a tiempo (el plazo vence a fin de mes) con la presentación de sus listas ante la Junta Electoral Departamental. Lo más engorroso, como siempre, es conseguir las autorizaciones de las personas para formar parte de las mismas. El otro problema que surgió y del que hay quejas, tiene que ver con lo burocrático y lento del software presentado por la Corte Electoral. Se espera que se solucione antes del 30 de junio.

***

AVISO. La Junta Electoral Departamental comunicó a las listas que participarán de las internas que no se hará cargo de la distribución de las hojas de votación en los circuitos electorales, siendo dicha responsabilidad exclusivamente de las agrupaciones partidarias.

***

VISITAS. Se confirma la presencia de la precandidata presidencial por el Frente Amplio Carolina Cosse, quien estará dos días en Salto, el 28 y el 29 de mayo. También nos confirman la llegada a nuestra ciudad de Edgardo Novick el 4 de junio. También vuelve Ernesto Talvi, quien realizará un acto en Círculo Sportivo el 5 de junio.