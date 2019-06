“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 7 días de las internas de los partidos… y a 252 días para que asuma el nuevo Presidente.

SEMANA. El próximo domingo no saldremos en la edición dominical de EL PUEBLO por razones obvias, estaremos siendo convocados a las urnas y nos encontraremos en el espacio dedicado al silencio para pensar lo que vamos a votar (o sea, en veda), por lo que no podremos hacer ningún comentario de índole político, por más que se trate de información. Por tanto, nos estaremos reencontrando, como desde hace más de 12 años y unas cuantas campañas de por medio, el próximo lunes, pero mientras tanto…

PENCA. En estos últimos días las preguntas que más se escuchan son, “¿cómo la ves?”, “¿quién gana su interna?” veamos, y sin ánimo de competir con las encuestadoras, pero leyendo el sentir de la gente, en el Frente Amplio quien lleva las de ganar es el intendente Andrés Lima. Por el ala opositora se destacan Carlos Albisu en filas nacionalistas y Germán Coutinho en el Partido Colorado. En las presidenciales, siempre hablando de Salto, Daniel Martínez lleva las de ganar en el FA, Luis Lacalle Pou (por primera vez Larrañaga no ganaría en Salto) en el Partido Nacional y José Amorín en filas coloradas.

¿DIPUTABLES? Otra gran pregunta, ¿quién gana su interna y se posiciona camino al 27 de octubre? Para eso falta mucha agua para que pase bajo el puente, pero quien se perfila con muchas chances es Carlos Albisu, quien recuperaría la banca para el Partido Nacional. En el FA y en el Partido Colorado hay otras variables de último momento que pueden variar las previsiones, pero me animo a adelantar que en filas oficialistas se definirá entre la actual diputada Manuela Mutti (de la mano de Mujica) y a quien elijan entre los grupos del intendente Andrés Lima luego de las internas. En filas coloradas, quien debería ganar es Omar Estévez, pero la sorpresa puede ser Pablo Perna, y si hace buenas alianzas luego de las internas, otras sorpresa podría ser Agustina Escanellas, siempre y cuando clasifique. Igualmente ya anticipo que en filas coloradas habrá una sorpresa…

MOTIVACIÓN. Pero como dije, tanto en filas del FA como en las coloradas, hay muchas variables que pueden cambiar todo esto en un abrir y cerrar de ojos, porque como siempre dicen, “la política es muy dinámica”. Esa ha sido mi respuesta a quien me ha preguntado y que hoy decidí compartir con ustedes, amigos lectores. A los candidatos que no he nombrado, tendrán la motivación adicional de tratar de demostrar que tanto las encuestadoras como nosotros nos hemos equivocado. Así que, a redoblar el esfuerzo!

DIGNOS. De todas formas y más allá de lo escrito, me permito desde ya felicitar a todos quienes vienen participando (aún queda una semana) en estas elecciones internas, la mayoría ha trabajado bajo circunstancias adversas y vienen haciendo un esfuerzo más que destacable que no hace otra cosa que honrarlos como ciudadanos. Después de tantos años, por fin hemos tenido los uruguayos unas dignas internas de los partidos políticos, salvo aquellas excepciones que han intentado enlodar la contienda con noticias falsas y demagogia que no han hecho otra cosa que anticipar lo que podemos esperar a octubre.