“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 21 días de las elecciones parlamentarias y primera vuelta presidencial… y a 147 días para que asuma el nuevo Presidente de la República.

***

EXTREMOS. Tres semanas más y se definirá quiénes serán los 3 o 4 próximos diputados salteños. Mientras es el Frente Amplio el partido con mayor cantidad de candidaturas encabezadas por mujeres, en el Partido Colorado no hay ninguna mujer como candidata.

***

ROJA. A los violentos, como en el fútbol, hay que sacarles roja directa. Esta semana tanto la hija del ex candidato a la intendencia del FA Ramón Soto, como a la compañera de fórmula de Pablo Perna a la diputación colorada (María Márquez), fueron víctimas de amenazas. No puede ni debe tolerarse a personas agresivas, vengan de donde vengan, sean de derecha o de izquierda, en nuestra sociedad no deben tener lugar los fanáticos.

***

FURIA. El alcalde de San Antonio, Martín Barla, tuvo un día de furia, pero nada justifica lo que hizo, rompiendo maquinaria municipal y poniendo en riesgo a personas con sus arriesgadas maniobras más digno de un parque de diversiones y de autitos chocadores.

***

CONSECUENCIAS. El desatino del alcalde de San Antonio tuvo rápida respuesta en la interna de su propio partido. El candidato a diputado Daniel Galliazzi repudió lo hecho por Barla. El candidato a vicepresidente Robert Silva sacó inmediatamente de su agenda de visitas a San Antonio para que no se viese como un respaldo del Partido Colorado lo que hizo. Y la intendencia presentó una denuncia en su contra, pasando el tema a Fiscalía.

***

PERSECUCIÓN. Este lunes el funcionario municipal Roque Basualdo convocó a conferencia de prensa para denunciar persecución política por parte del intendente por haber sufrido traslados a distintas reparticiones de la comuna sin justificación aparente y porque no se le reconoce el título técnico de abogado en su carrera funcionarial.

***

ACLARACIÓN. Al día siguiente, como era de esperar, el director de Jurídica Jorge Libardi, salió a aclarar en algunos medios que todo lo actuado sobre Basualdo estaba dentro de las prerrogativas constitucionales del intendente, negando que haya persecución. Como sea, ya lo dijo Marcelo en la gran obra shakespeareana, “algo huele a podrido…”

***

ANÉCDOTA. Este viernes al mediodía, mientras esperábamos a que el ministro Danilo Astori comenzara la conferencia de prensa en el local de su sector, veíamos una foto de campaña del año 89 donde se los veía muy jovencitos a él y a Tabaré Vázquez rodeando a Seregni. “Me acuerdo que yo les decía que esa era la campaña de Manhattan”, dijo Astori en referencia a la marca de las camisas de los tres, lo que provocó la risa de los presentes.