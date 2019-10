“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 14 días de las elecciones parlamentarias y primera vuelta presidencial… y a 140 días para que asuma el nuevo Presidente de la República.

MUJICA. Contra todo pronóstico de las encuestas, la Lista 90609, que postula la reelección de Manuela Mutti, realizó un multitudinario acto el miércoles a la noche en plaza Artigas y que según la organización hubo entre 4 a 5 mil personas para escuchar la palabra de la diputada salteña y del expresidente José Mujica. Tras esto, en el comando de Álvaro Lima comenzaron a poner las barbas en remojo. Pero no solo los Lima deben hacerlo, también algunas encuestadoras que están por largar nuevos números, los que seguramente ajustarán ahora por lo que se vio en la plaza y a lo que se verá del acto de Oscar Andrade.

PRESIDENCIABLES. Ayer cerró su campaña la fórmula presidencial nacionalista en Círculo Sportivo pasadas las 16 horas, en una hora impropia y con mucho calor, donde también hubo mucha gente acompañando. También ayer estuvo en nuestra ciudad la fórmula presidencial del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que dio una conferencia de prensa en el Hotel Concordia a la misma hora. El 17 llega el presidenciable del Partido de la Gente y tres días después serán los colorados quienes hagan su cierre de campaña.

PIT CNT. La central de trabajadores organizó el jueves una “mesa con los candidatos a representar al departamento”, pero resulta que no todos fueron invitados. José Buslón de la Unidad Popular se quejó en “Cuarto Poder” que su partido no fue invitado. Lo mismo pasó con Liliana Filonenko, candidata por el Partido de la Gente. Pero el colmo fue con la candidata de la Lista 71 del Partido Nacional, María Eugenia Almirón, que fue y no la dejaron participar, según se quejó este viernes en “Quinto Elemento TV”, algo que fue corroborado por la candidata frenteamplista Marcela Azambuja en el mismo programa.

MÁQUINAS. Vecinos de San Antonio se manifestaron este viernes frente a la Intendencia reclamando que el intendente devuelva las máquinas al municipio porque son necesarias. La pregunta que ha surgido, al final, ¿de quién son las máquinas? ¿De la Intendencia o del municipio? La respuesta podrá encontrarse en la web de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la sección del Fondo de Incentivo de los Municipios, particularmente en la parte en la que establece que “financia a todos los municipios por igual; es una partida que puede utilizar con total libertad para cualquier tipo de gasto, disponible a partir del año 2016”. De ahí salió el dinero utilizado por el alcalde para comprar para su municipio la maquinaria hoy en litigio. Conclusión, la maquinaria detenida por el intendente pertenece al pueblo de San Antonio, no a él ni al alcalde.

ACERTIJO. Según la última encuesta de Opción ya Cabildo Abierto supera en 2 puntos al Partido Colorado en intención de voto, ¿se confirma así el error de los colorados al prohibir a Pedro Bordaberry sacar su lista al Senado para tratar de retener el voto de la derecha, que tras ese episodio migró masivamente al partido de Manini Ríos?

Leonardo Silva