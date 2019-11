“La palabra no está hecha para cubrir la verdad, sino para decirla” (José Martí)

APUNTES EN BORRADOR

HOY puede ser, seguramente lo será, un gran día, así que duró con él. Vamos con todo, porque pase lo que pase en las urnas, será la decisión del soberano, y cuando el pueblo se expresa en forma organizada, se lo escucha, se lo respeta y se acata su voz.

Así funciona la democracia, porque más allá de lo coyuntural de que alguien deba ganar y otro perder, en definitiva y dejando los egos de los candidatos y partidos de lado, quien de última debe ganar es la gente.

Descarto la buena fe de todos los políticos de todos los partidos, descarto desde ya que lo único que los moviliza sea su vocación de servicio de ayudar a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto a otros conciudadanos. Descarto que quienes participan de la política lo hacen porque están convencidos por un proyecto político, descarto también que se trate de un proyecto que incluya a todos y que no se trate de una agenda personal de ir escalando para mejorar su propia situación.

Podré pecar de ingenuo y podré también tener cara de inocente, como el resto de los uruguayos, pero créanme si les digo que de inocentes e ingenuos solo nos queda la cara, así que a ponerse las pilas y a trabajar por todos nosotros. Pongan el acento en lo que nos une y no en aquello que nos diferencia, busquen consensos, y si no se puede, busquen acuerdos y mejoren lo que haya para mejorar, dejen quieto lo que anda bien y cambien aquello que no sirva o no funciona y a seguir adelante, que tenemos un gran país del que podemos sentirnos orgullosos.

Y así que sí, nos volvemos a ver en las urnas, y al día siguiente, todos juntos de nuevo, trabajando para seguir construyendo un gran país.

***

IGUAL. Como ya sabrán, la Corte Electoral emitió una comunicación informando que la elección de hoy se mantendrá con iguales detalles que la elección del pasado 27 de octubre, misma cantidad de uruguayos habilitados, mismos circuitos.

De todas formas, es conveniente que se fijen nuevamente en el plan circuital. EL PUEBLO justo ayer publicó uno. De todas maneras, se puede ir al sitio web de la Corte Electoral, donde encontrarán una aplicación por la cual ingresando los datos de su credencial, le indicará dónde debe votar. Nunca está demás.

Quien no pueda votar, podrá concurrir a las oficinas de la Corte Electoral para justificar su no voto, sea por no encontrarse en el país o en el departamento por temas que deberá justificar o por problemas de salud, de lo contrario, deberá pagar la multa. Para eso tendrá plazo hasta el 26 de diciembre.

***

SOLO queda desear suerte a todos quienes trabajen hoy, porque más allá que lo hagan por alguna fórmula presidencial o por algún partido político en particular, sepan que están trabajando para fortalecer nuestro sistema democrático y republicano de gobierno. A todos, gracias y a seguir, por un mejor Uruguay y un mejor departamento.

Hasta la semana que viene.

Leonardo Silva