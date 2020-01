“La palabra no está hecha para cubrir la verdad,

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos a 105 días de las elecciones departamentales, y a 35 días para que asuma Luis Lacalle como Presidente.

***

CABILDANTES. Hoy EL PUEBLO publica una entrevista con el Ing. Agr. César Mari, candidato a intendente por Cabildo Abierto bajo el lema Partido Nacional. En dicha nota deja claro los motivos de por qué su partido decidió con el apoyo casi unánime de convencionales a esa tercera candidatura bajo el lema blanco…

***

OFF THE RECORD. Lo más interesante de la charla con Mari fue cuando se apagó el grabador, donde nos comentó “off the record” cómo viene la interna de Cabildo Abierto y sobre los acontecimientos que estarán pasando más tardar antes de la primera quincena de febrero en Salto. Solo podemos adelantar que habrá novedades.

***

LIMA. Ayer fuimos recibidos por Andrés Lima en su despacho, concediendo una entrevista a EL PUEBLO que se publicará en una próxima edición, donde hizo un repaso de lo que han sido estos años de gestión y cuáles son sus planes en caso de ser reelecto intendente. También hizo referencia a la interna frenteamplista, al acuerdo alcanzado con Noboa, quien lo sucederá en el cargo de intendente y sobre la situación financiera de la comuna.

***

CONVENCIÓN. El Contador Ricardo Stirling, integrante del equipo de asesores técnicos del senador Germán Coutinho confirmó este jueves en el programa radial “Cuarto Poder” que el sábado 1 de febrero será la convención del Partido Colorado, donde se estarán confirmando las tres candidaturas a la intendencia ya conocidas por todos.

***

ADHESIONES. Esta semana se confirmó la adhesión de la Lista 473 liderada por Milton Galli (la más votada en el sartorismo) a la candidatura a la intendencia de Francisco Blardoni en el Partido Nacional. Mientras en filas del Frente Amplio, se presentó una nueva lista de ciudadanos provenientes del Partido Nacional, entre quienes se encuentra la madre del futbolista Edison Cavani y que respaldarán la reelección de Andrés Lima.

***

FOTOGRÁFICO. Durante sus breves vacaciones en el Este, el senador Coutinho aprovechó para tener algunos asados “de trabajo” con el colorado Germán Cardozo y el blanco Jorge Larrañaga, que ocuparán cargos ministeriales (Turismo y del Interior, respectivamente) en el gobierno que asume el 1° de marzo. Aparentemente la idea era demostrar el apoyo que podría contar un eventual nuevo gobierno departamental encabezado por él.

***

NARANJA. Gonzalo Leal, que el sábado será proclamado candidato a intendente por el Partido Colorado, se sigue preparando para tener una campaña electoral bastante movida. Esta semana anunció la inauguración de su sede central en calle Uruguay 1010. Además, informó que el sector de Julio Franchi también lo acompañará.

Leonardo Silva