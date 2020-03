CUENTA REGRESIVA – RECALCULANDO. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos oficialmente a 42 días de las elecciones departamentales, pero a estar por la información que circuló esta semana, la misma se estaría postergando para el segundo domingo del mes de octubre (domingo 11), es decir, dentro de 195 días…

*** ¿BAJADA? Debido al cambio de fecha de las elecciones por la situación de crisis sanitaria que vive el país que impide a la Corte Electoral organizarla, varios candidatos a intendente han hecho pública su decisión de dejar la carrera electoral en tanto sigamos en alerta por el coronavirus. Sin embargo, algunas acciones dicen otra cosa…

*** LO CORRECTO. No está mal que se trabaje políticamente. Siempre debería ser así, no solo cuando se está en campaña. Y quien decida seguir la campaña con otra modalidad (por las redes sociales y los medios de comunicación), no está mal. Lo que está mal es el doble discurso de decir que primero está la salud de la gente y que por eso abandona la contienda electoral para concentrarse en ayudarla y paralelamente no dejar de contratar espacios en radios, televisión y diarios para mostrarse haciendo política. Pero ya algunas cosas no sorprenden. Sorprendería que algunos hicieran lo correcto, hacer lo que dicen y decir la verdad, no solo lo políticamente correcto o lo que la gente quiere escuchar.

*** A MEDIAS. Estamos de acuerdo con los anuncios del gobierno de recurrir a una quita de los salarios más altos de la administración central, desde el propio presidente de la República para abajo, aunque sea solo por dos meses, para así engrosar los dineros del nuevo Fondo Coronavirus que ayudará a paliar la enorme cantidad de dinero que se está destinando para ayudar a la población más vulnerable de nuestra sociedad. De todas formas, coincidimos con el PIT CNT cuando se sostiene que estaría faltando agregar a algunos a la lista por eso de “que pague más el que tiene más…” y que la carga no recaiga siempre en las mismas personas: los trabajadores. Más después de algunas ganancias extras que algunos tuvieron por la suba repentina del dólar.

*** LOCALES. Pero el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse en los salarios ni presupuestos municipales. En ese sentido, varios gobiernos departamentales ya han decidido hacer sus recortes salariales y girar lo recaudado al Fondo Coronavirus…

*** SALTO. Esto motivó a que la edil María Márquez solicitara una sesión extraordinaria de la Junta Departamental para discutir el descuento del salario del intendente Noboa y demás jerarcas municipales. Pero el edil Leodar de Paula informó este viernes al programa radial “Cuarto Poder” que eso no sería necesario porque Alejandro Noboa ya había decidido rebajarse su sueldo en un 25%, haciendo lo propio con demás jerarcas de la intendencia. Pero por lo que supimos después, el dinero ahorrado no iría para el fondo, sino para tratar de ordenar el desajuste que dejó el ex director de Hacienda en las arcas de la comuna.

*** REFLEJO. El efecto del anuncio presidencial no se hizo esperar en Salto. Hace unas horas Carlos Albisu anunció que donará el 50% de su sueldo en CTM para volcarlo al gobierno nacional buscando colaborar en “esta emergencia”.