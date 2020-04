Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos oficialmente a 175 días de las elecciones departamentales (puede ser hasta el domingo 4 de octubre, como máximo) … habrá que ver cómo sigue esta historia.

***

ENOJADO. Coutinho se enojó este fin de semana con quien fue su prosecretario durante su gestión al frente de la Intendencia. Trató al dirigente nacionalista Gustavo Varela de «mala persona» y «mentiroso», contestando a una columna de opinión de Varela donde emparejó las gestiones financieras de Coutinho y de Lima agregando que lo que gastaron solo fue pensando en su reelección y no en hacer obras para la población…

***

EXPLICACIÓN. La nota de Varela publicada en un medio colega fue levantada en sus redes por ex jerarcas del gobierno departamental anterior, entre los que se encuentra Rodolfo Berneda (Comunicaciones), Sergio Acuña (Acción Social) y Alberto De Mora (Gestión Humana), quienes criticaron duramente al ex integrante de dicho gobierno. Es ahí cuando intercede el propio Coutinho (que no suele hacerlo). Veamos…

***

CATARSIS. «En el período de Coutinho y en el de Lima los déficits se incrementaron exponencialmente, prácticamente en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que se dedicaron a gastar los recursos que no tenían. Gastaron más de lo que disponían con un agregado, ese gasto de más no es traducido en obras o mejores servicios a la población, sino que por el contrario es generado por incrementar el equipo para conquistar la reelección (Gustavo Varela, su Facebook, 11.4.20).

***

RESPUESTA. «Estimados Amigos. Gracias por intervenir y más si sabemos cómo fue toda esa historia pero no entremos en estas cosas menos en estos momentos. Las malas personas son malas siempre, solo tienen buenos y peores momentos. Nosotros nos quedamos con los buenos de esos 5 años juntos y lo otro más que fundamental para no seguir con esto es que intentar convencer a alguien que ya sabe que miente y decidió este camino es perder el tiempo en un mentiroso y en alguien que ya nos demostró que no vale la pena. A seguir actuando correctamente por algo algunos estando toda una vida en esto están donde están y otros en otra parte» (Germán Coutinho, en Facebook, 11.4.20).

***

ENOJA-DOS. Varela no fue el único dirigente blanco que se ligó esta semana el enojo de dirigentes de Vamos Salto. De Mora y Acuña recorrieron algunos medios para denunciar a Carlos Albisu por hacer una recorrida por el interior del departamento cumpliendo con sus obligaciones de médico en plena cuarentena. Parece que el problema fue que la recorrida la hizo en su propio vehículo, que está ploteado para la campaña electoral. En fin.

***

INGENIOSO. Hay que reconocer el ingenio que tiene el ex intendente Andrés Lima para salir cada día con una propuesta distinta, cosa de llenar así los espacios contratados en los distintos medios de comunicación. Algunas ideas son interesantes que te hacen pensar, otras son al mejor estilo populista. No puedo esperar para ver con qué sorpresa nos deleitará mañana. Menos mal que había bajado su candidatura hasta que pasara la crisis.