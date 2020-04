Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. El calendario electoral indica que hoy nos encontramos oficialmente a 161 días de las elecciones departamentales al quedar finalmente para el 27 de setiembre, según decisión que esta semana tomó la Corte Electoral.

***

PREOCUPADOS. Tema de la semana, mientras el gobierno está preocupado para que la economía nacional no se detenga sabiendo que una vez que pase la crisis sanitaria, el país quedará muy golpeado dejando chiquita la crisis que sufrimos en 2002… por su lado el PIT CNT está preocupado porque el 1° de mayo no tendrá cadena de radio y televisión.

***

ENOJADO. Coutinho se enojó de nuevo esta semana, al menos eso dejó entrever en un mensaje misterioso que lanzó en sus redes sociales vaya uno a saber dirigido a quién: «Nunca empieces un lío, pero si te lo empiezan, no pares de pelear. Y es bueno recordar que el dulce pica los dientes. Buen fin de semana para todos !!!» (sábado 18).

***

DIPUTADA. La abogada Agustina Escanellas asumió por unas horas esta semana la banca de Omar Estévez en la Cámara de Representantes cumpliendo con una suplencia de último momento. Según contó este jueves en el programa radial «Cuarto Poder», a la primera persona que llamó emocionada para contarle que asumiría como diputada fue a su padre, el recordado ex dirigente colorado Antonio «Neno» Escanellas…

***

GENUINA. Quien la saludó desde sus redes sociales fue el líder de su sector, Germán Coutinho: «Vamos Salto hizo un gran esfuerzo y desde que nació logró siempre el objetivo tan difícil de la Diputación. ‘La política es la representación genuina de más gente’, hoy le toca a Agustina Escanellas representarnos a todos quienes somos parte de este sector de oportunidades y que sigue siendo por la decisión de miles de salteños un gran sector. Felicitaciones Agustina!!! La Diputación en buenas manos» (jueves 16).

***

ALBISU PRESIDENTE. Según Resolución firmada por el presidente Luis Lacalle el jueves 16, el dirigente y candidato a intendente por el Partido Nacional, Carlos Albisu, será quien presida la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

***

INGENIOSO. Recuerdan que la semana pasada escribimos en esta misma columna que había «que reconocer el ingenio … (d)el ex intendente Andrés Lima para salir cada día con una propuesta distinta … No puedo esperar para ver con qué sorpresa nos deleitará mañana», pues bien, no defraudó. El hombre sigue tirando temas, el problema es que nadie se los levanta o atiende, ya se imaginarán por qué…

***

¿PROGRAMA? Mientras tanto, el programa del Frente Amplio sigue sin aparecer. Seguro que las medidas sugeridas por el MSP, agarró al FA en falsa escuadra y ahora habrá que esperar a que pase la crisis sanitaria para que puedan aprobar su programa de gobierno. Ahora, las ideas que cada día lanza a los medios de comunicación el ex intendente, ¿serán contempladas en el programa que aprueben? ¿Se animarán?