Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 147 días de las elecciones departamentales.

***

INFORMADO. La semana pasada informamos en esta columna que el secretario de la comuna, César Sánchez, se había olvidado de comunicar a la Mesa Política de la licitación pública que se pedía por $ 98 millones. Esta semana salió en algunos medios a decir que en realidad se había comunicado con la presidenta del FA, Mónica Cabrera, a quien había informado del nuevo préstamo que están solicitando. A estar por lo dicho por Sánchez, el olvido de informar a la Mesa Política no debería achacársele a él.

***

PLIEGO. «Si lee el pliego, la Intendencia dice que recibirá las ofertas por correo electrónico y no en la web de compras estatales como debería ser para que fuera trasparente. Ya que en el correo, la Intendencia puede, si quiere, informar a algún competidor el valor ofertado por otro mientras que en la web de compras todas las ofertas se ven al mismo tiempo evitando arreglos», nos dijo un alto funcionario de la Intendencia.

***

DELICADO. Ya lo dijo hace más de un año el entonces director de Hacienda de la Intendencia de Salto al informativo televisivo «Primer Plano», la situación financiera de la comuna «es delicado». ¿Cómo la definiría en este momento?

***

30 DE JUNIO. En esa fecha culminarían los contratos de particular confianza en la Intendencia de Salto, y según pudimos saber, la idea del intendente sería evaluar quien se queda en el gobierno y a quien no se le renueva el contrato. De todas maneras, la complicada situación económica de la Intendencia no deja mucho margen de maniobra a Noboa, y se está pensando dejar a funcionarios de carrera al frente de algunos sectores para no hacer nuevas contrataciones que le cuesta mucho dinero a las arcas municipales.

***

FRASES. «Por el Congreso de Intendentes cada Intendencia tiene un crédito de $100 millones con el BROU, si hacen ahora un llamado a licitación es porque ya se la gastaron (…) «No hay ninguna chance que le votemos crédito alguno a este gobierno» (Germán Coutinho, senador y candidato a intendente, en «Cuarto Poder», miércoles 29).

***

ACERTIJO. Pasados 10 meses de realizadas las elecciones internas, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado han logrado conformar sus nuevas autoridades en Salto. De todas formas, recordemos que el coronavirus recién ingresó al país el 13 de marzo, cuando ya iban casi 8 meses de las internas (aclaro para que no lo pongan como excusa). Por tanto, las actuales autoridades de ambos partidos, ¿están legitimadas en sus funciones?

***

SOTELO. «No hay peor cuña que la del mismo palo», frase que la cae como anillo al dedo al nuevo director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, el periodista Gerardo Sotelo, quien, en su primera comunicación oficial al canal de televisión y radio estatal, dejó mucho que desear, recordando los tiempos de la censura cuando campeaban aires dictatoriales en nuestro país.