Leonardo Silva

CUENTA REGRESIVA. Hoy estamos a 126 días de las elecciones departamentales.

***

PAZ. Como informáramos en nuestra columna de opinión de los jueves en EL PUEBLO, se encontraron en la capital los operadores turísticos privados de termas de Daymán con el ministro de Salud Pública Daniel Salinas. Además del humo blanco y aclaraciones pertinentes, se pusieron de acuerdo en trabajar juntos en el armado de un protocolo que debería estar pronto esta semana en la búsqueda de la apertura de los parques termales tanto de Salto como de Paysandú…

***

¿LIMA? Quienes acompañaron en todo momento a la delegación de operadores turísticos privados en la capital en las distintas reuniones mantenidas fueron los diputados Omar Estévez y Rodrigo Albernáz. Consultado en «Cuarto Poder» el empresario gastronómico de termas Marcelo Faccini por la ausencia del diputado Álvaro Lima en estas reuniones, contestó, «no conozco a Álvaro Lima». Siempre que se lo ha invitado a reuniones en termas el diputado Lima nunca se hizo presente, quien en cambio ha concurrido a dos reuniones ha sido su hermano, el exintendente Andrés Lima.

***

NIETO. Está en Salto el reconocido cantante de música tropical Gerardo Nieto (ex Karibe con K), quien consultado en el programa «Cuarto Poder» si tras sus declaraciones políticas criticando al gobierno de Luis Lacalle Pou por su manejo de la pandemia pensaba en alguna futura candidatura dijo que no lo descartaba, y recordó que lo de sus declaraciones no era algo nuevo porque siempre fue del Frente Amplio y siempre dijo lo que pensaba.

***

CANDIDATO. El periodista Horacio Pérez informó esta semana en el programa radial «Cuarto Poder» que quien fuera mano derecha del exintendente Andrés Lima y que ocupó lugares de privilegio en el actual gobierno, Mario Berriel, finalmente será candidato a Alcalde por Villa Constitución por el sector Vamos Salto del Partido Colorado.

***

FUEGO. Continúa el fuego cruzado entre blancos y colorados. Esta semana el Cr. Ricardo Stirling, integrante del equipo técnico que asesora a Germán Coutinho en su candidatura municipal, dijo este martes 19 en «Cuarto Poder» que el único candidato a intendente que tiene un programa de gobierno presentado a la gente es Coutinho, mientras hay candidatos a intendente más preocupados por repartirse los cargos en CTM y en la CARU, en clara referencia a Carlos Albisu y a Miguel Feris. Parece ser que de a poco la campaña electoral retoma su ritmo, sino veamos lo que sigue…

***

LA FRASE. «Yo lo apoyé a Germán, pero tengo que decirlo públicamente, los últimos cuatro meses me daba vergüenza entrar a la intendencia como colorado» (Cr. Miguel Ripa, ex jerarca en el gobierno de Eduardo Malaquina 2000-2005 y que hoy apoya la candidatura a la intendencia de Miguel Feris, en referencia al anterior gobierno departamental de Salto, al día siguiente de las declaraciones de Stirling en «Cuarto Poder», en el programa televisivo «Palabras Cruzadas», canal 4, 20.5.20).