A la hora de poner en marcha un negocio, el primer obstáculo no son los otros. Es uno mismo. Son las barreras invisibles que levantamos, usando todo tipo de pretextos, para no dar el salto o postergar su ejecución. A partir de allí, la figura de los sesgos emprendedores, tangibilizados en autoengaños terminan siendo más frecuentes de lo que se cree.

Quizás la gran inflexión en términos metodológicos al momento de emprender no se haya dado aún de manera explícita, sino que cuando el foco se centre en las personas, sea allí que será posible trabajar más que en ideas reciclables, hacerlo en las personas y su inteligencia emocional. Si los verdaderos protagonistas de los negocios son los que los idean, lideran y gestionan, entonces tendrá sentido ir más allá de la retórica sin contenido de trabajar por los emprendedores y no tanto por sus proyectos, éstos últimos al final, sobran.

Todos alguna vez, más allá de considerarnos buenas personas, hemos mentido. Al fin y al cabo, las mentiras son un mecanismo normal que ocurre a partir de una serie de causas dentro de un contexto determinado. No obstante, el objetivo del presente artículo para Link de Diario El Pueblo, es hablar sobre un tipo de mentira en particular: la auto-mentira.

La obligación de tener asertividad en entornos inciertos, el tener que trabajar bajo presión y que ello no signifique una pérdida de la efectividad de los procesos de puesta en marcha de empresas, ocasiona que ansiedades, miedos al fracaso o ambiciones desmedidas lleven a que la ocurrencia entre “lo que creo” y lo que efectivamente “es”, sean demasiado divergentes. Si lo anterior se toma como cierto, la continua búsqueda de crear un relato que permita a través de determinadas “verdades parciales” se parezcan más a mentiras que operan como “escudos” que verdades en sí mismas.

Al momento de hablar de las mentiras y sesgos emprendedores, aparecen dentro de la conversación tres tipos de mecanismos que permitan a los emprendedores, auto-convencerse de sus propias realidades algo “distorsionadas”: sesgo de sobre-planificación, sesgo de sobre-enamoramiento en la idea y sesgo de la trasposición de problemas. Los mismos se activan de manera frecuente ya que son muchas y complejas las emociones que afloran en la cabeza de los emprendedores.

Sesgo de sobre-planificación

En más de una oportunidad hemos hablado sobre la pérdida de vigencia que tiene la herramienta plan de negocios frente a enfoques ágiles. Sin bien no hay recetas mágicas que permitan dar garantías que un negocio se pondrá en marcha de manera eficiente, la capacidad que brindan filosofías como Lean Startup contribuyen a que la iteración sea más sencilla y menos costosa para el emprendedor, que cuando éstas se rigen por esquemas más tradicionales como la proyección futura del modelo de negocios a través de un plan.

El mayor argumento del párrafo anterior ocurre a partir del reconocimiento de que no es posible pedirle a un emprendedor que tiene apenas una idea a validar, y no ha hecho mucho más que ello, y luego debe encontrar un modelo de negocios que se ajuste al estrés de entrar al mercado, sobreviva y avance hacia esquemas que lo hagan operar en niveles de facturación por encima del punto de equilibrio. No es disparatado creer que desde el momento en que planificamos el funcionamiento de un negocio, estamos dando por sentado que “sabremos qué ocurrirá en el futuro”, y encima, la eficacia con la que logramos “timonear el negocio” saldrá tal cual lo planificamos.

Es hablar de un mundo ideal, decir que todo lo que se planifica no tiene desviaciones. Quizás sea por ello, que para evitar incurrir en éste tipo en particular de sesgo, sea imperioso llevar a los emprendedores a monitorear de la mejor manera posible lo que verdaderamente importa dentro de proceso emprendedor y trabajar con foco en ello.

Sesgo de sobre-enamoramiento en la idea

Del dicho al hecho hay un gran trecho. Si bien queda claro desde la distancia del concepto teórico, que es fundamental tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse al mercado, un sesgo muy común es el que ocurre cuando nos “enfrascamos” en que el emprendimiento será de una determinada manera o directamente no será. Se podrá ceder a nuestro entender en determinadas cuestiones, pero cuando a modo de ejemplo alguien “de afuera” desea eliminar o sustituir lo que para nosotros es “LA” ventaja competitiva o “EL” valor diferencial del modelo, allí se pone en juego algo más que modificar el modelo.

Es justamente por ello, que todo equipo emprendedor debería tener la suficiente conciencia sobre la importancia pero también el alto costo emocional que tiene pivotear el modelo de negocios, mucho más cuando el mismo termina siendo no deseado ni planificado, sino más bien, una simple pero fundamental respuesta que es necesario hacer cuando se trabaja bajo enfoques de ensayo y error.

Evitar éste tipo de errores no forzados es más fácil cuando queda claro que lo primero a validar no es tanto el tipo de negocios sino la verdadera necesidad que tiene el segmento de mercado, y justamente luego de eso, es lógico comenzar a caminar hacia la construcción de una propuesta de valor.

Sesgo de la trasposición de problemas

No existe un sujeto que tenga pleno conocimiento de un objeto, en otras palabras, es improbable que un emprendedor desde su subjetividad, tanto de manejo de información como aptitudes y actitudes, pueda controlar y modificar a su antojo un modelo de negocios. Justamente la incertidumbre y el no control del entorno, llevan a que sea fundamental generar “hitos de aprendizaje”, es decir, que sea un hecho que a medida que el emprendedor avanza, se encuentre con información que le aporte valor en su meta de poner en marcha el negocio.

Si solamente los equipos emprendedores confían en lo que creen o saben, seguramente por la misma conceptualización de sus paradigmas, terminen dando más o menos valor a determinadas cuestiones, que no necesariamente se ajustan a las prioridades del resto del segmento de clientes. Que yo “crea” que hace falta un local nuevo de comidas en la ciudad, no significa que ello realmente sea un problema real, y mucho menos que exista una predisposición a valorar el tipo en particular de local de comidas que pienso crear, y si ello parece dificultoso, complejo es que todo ello sea viable económicamente y sostenible en el tiempo ya que en ninguno de los pasos anteriores se hizo mención a la disposición a pagar que se tiene por el mismo.

Enfrentar sesgos

El asesor externo como tal, es bueno en la medida que aporte algo nuevo y con valor a su “asesorado”, lo mismo ocurre en cualquier ámbito en el que mentores, tutores o consultores, como se les quiera llamar, aportan “nuevas campanas” a su cliente. Justamente en eso, es que radica la importancia de saber enfrentar los sesgos que paralizan por miedos o dudas o los auto-engaños que nos hacen creer que podemos volar cuando en realidad la misma mentira nos coloca en una gran piscina de dulce de leche en la que no es posible avanzar.

Tanto si sobre-vuelas como si tienes la mirada puesta en el suelo, el emprendimiento no avanzará ya que la creación de un negocio trae consigo mucho correlacionado a la gestión de riesgos e incertidumbre.

¿Cómo somos capaces de no creernos nuestros propias mentiras? Parece deducible que para eliminar la cuestión que ronda de sesgos o de miopías emprendedoras, los hechos como tales son los que al final del cuento nos muestran la verdad. Llegar a la verdad es resultado de un proceso científico, un camino que permita a través de la experimentación pasar de las hipótesis a las tesis.

No se puede suponer nada al momento de crear un negocio, sin embargo parece que de forma esquemática al no conocer todo lo que nos rodea, termina siendo fundamental guiar un camino emprendedor a través de una elaboración inicial de hipótesis que luego habrá que comprobar.

Las otras mentiras

Todo se podría resumir en la importancia de los equilibrios. De manera complementaria a los párrafos que anteceden, también al hablar de mentiras y sesgos, es fundamental no perder de vista un lado B a dicha cuestión. Al final, un tipo de mentira es bueno y es la que nos lleva a recorrer ese camino y auto-inventarnos nuevos esfuerzos y la capacidad de “creérnosla” para caminar. Aunque en el fondo sepamos que no quedaremos quietos, nos “auto-mentimos” diciéndonos que “haremos esto y listo”, y cuando lo logramos, seguimos avanzando y pensando en nuevas cosas. No obstante, esa mentira anterior, nos dio un impulso para tomar coraje y recorrer entornos de incertidumbre, pero por sobre todas las cosas, ámbitos de mucho aprendizaje.

Para tener efectividad, al momento de poner en marcha un emprendimiento hay que tener una adecuada y equilibrada dosis de confianza: hay que creérsela. Con dudas y excusas, no llegaremos a ningún lado, aunque ello no significa que tengamos que intentar clavar un clavo en una block de acero a como de lugar, toda insistencia tiene su límite y cuando el mismo acaba hay que tener la suficiente capacidad de ceder y adaptarse.

Si todo fuera una mera cuestión de ser “realistas”, no cabría lugar para ir un poco más allá de lo posible e imaginado. Si por un momento cuestionamos las verdades y a las mismas les agregamos una pequeña distorsión en la que el “no se puede hacer eso” se convierte en un “si se puede”, allí el andar del emprendedor será más llevadero y la posibilidad de levantarse cuando nos caímos en una iteración del modelo de negocios o proyecto que tenemos, una realidad.

De mentiras y sesgos es que el emprendedor debe conocer, probablemente sea ello lo que hace tan complejo el querer “largarse a la piscina”, llevar adelante su proyecto y termine haciendo que la tolerancia a la frustración sea un denominador en común de los emprendedores que tienen efectividad al momento de pasar del dicho a los resultados; buenos emprendedores si tienen tolerancia al fracaso y el ímpetu de volver a intentar.

Lic. Nicolás Remedi Rumi