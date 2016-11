Carol (25) es la titular de “Pachamama”, que hace un mes abrió sus puertas en el remozado local de la tradicional esquina comercial de Amorín y Brasil. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y antes de emprender un viaje por Asia e India, trabajó un tiempo en el matutino capitalino “La República”, tras lo cual, decidió retornar a Salto y abrir su propio comercio con su lema personal, “si se quiere, se puede. Hay que seguir los sueños de cada uno”.

- ¿Es tu primera vez como empresaria?

– Sí, es mi primera experiencia. Pero antes de tomarlo de forma tan profesional, comencé con mis accesorios en Montevideo con una liquidación de un trabajo anterior que tuve, pensando en tener algo mío. Así que arranqué de a poquito, confieso que con poca fe por la cantidad enorme de marcas que venden este tipo de productos. Pero igual, me tiré. Empecé muy bien, vendiendo todo lo que hacía por las redes sociales, es decir, por Facebook e Instagram.

- ¿Así que los accesorios que vendes aquí son originales tuyos que llevan tu marca?

– Sí, todos los hago yo. Siempre tuve habilidad para hacer manualidades, sumado a las ganas de tener algo propio. Así arranqué, vendiendo todo por las redes sociales.

- ¿De dónde obtienes los elementos para hacer tus collares y demás accesorios?

– Este año hice un viaje de seis meses todo por Asia, de ahí traje cosas exclusivas de Nepal y de India. También traje un modelo de cada cosa para que sea un diseño exclusivo. Son cosas que acá son imposibles de conseguir, busqué bastante. Y cuando volví del viaje, surgió la posibilidad de abrir este negocio…

- ¿Te fuiste al viaje pensando en ir a buscar ideas para tus diseños?

– Sí, sí. Cuando me fui dije ta, llevé un poco de plata para invertir en todo esto. Pensé en traer cosas exclusivas. Así que todo lo que compré, fue regresar a casa y me puse a trabajar en los diseños. Siempre fui de hacer cosas en el colegio y vendía. También tuve una época que hice velas y vendíamos con una compañera, una amiga en la feria. O sea, siempre tuve eso de hacer.

- ¿Qué otras cosas pueden encontrar nuestros lectores en Pachamama?

– Traje carteras, bolsos, vestidos, chaquetas, todo de allá, totalmente exclusivas y un modelo de cada una, cosa de ser realmente exclusivo de quien lo compra, no se va a encontrar a otra persona con algo similar. También tenemos la parte de Home, de la que se encargan mi hermano y mi tía. La idea la tuvimos entre nosotros tres, pensando que no hay nada en Salto igual a lo que tenemos. Siempre pensamos que si íbamos a hacer algo, tenía que ser realmente original y con muy buenos precios, y creo que lo logramos con Pachamama. La gente nos dice que tenemos otra onda, tipo vintage, la gente lo entendió y le gustó.

- ¿Cómo te ves en el futuro?

– Me veo como una emprendedora, por eso ya estoy buscando más cosas para poner en Pachamama y seguir creciendo. Incluso se me ha cruzado por la cabeza que en algún momento terminaré abriendo un local en Montevideo.