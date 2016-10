¿Te gusta vivir en Salto?

Me encanta. Porque aquí tengo mis raíces, nací en Salto y no lo cambio por nada.

La ciudad ha crecido y sigue creciendo en todo sentido.

En tema seguridad, actualmente está complicado y ha cambiado desde que uno era adolescente a hoy, no es como antes.

Y en el campo empresarial, en estos cinco años que hace estamos instalados, la gente nos ha acompañado muy bien.

En cuanto a tu trabajo, ¿te gusta lo que haces?

Sí, me encanta.

En nuestro rubro, que es Inmobiliaria y Gestoría, fuimos creciendo muy de a poco, pero la gente fue apoyando y somos unos agradecidos a los clientes, quienes han logrado que hayamos llegado hasta aquí.

En la inmobiliaria manejamos la parte de alquileres y venta de inmuebles y campos.

Y en la gestoría, brindamos un servicio completo.

Trámites ante BPS, Intendencia, Catastro, Ministerio de Trabajo, Liquidaciones de sueldos, Certificaciones, y mucho más.

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

Todo el que puedo lo dedico a mis dos hijos hermosos: Lautaro y Felipe, y a mi señora María Celeste. Son los fines de semana, cuando uno se dedica de lleno a ellos.

También me gusta el deporte y es parte de mi vida el hacer ejercicios.

¿Te entusiasma viajar?

Sí. Es un dinero muy bien invertido, porque además de que ayuda a abrir la mente, es el momento de poder estar reunido junto a la familia.

Hemos viajado por Uruguay, Brasil y con un grupo de amigos, un poco más lejos.

¿Qué lugares te gustaría conocer?

Me encanta la playa.

Pero me gustaría conocer Europa.

¿Lees diarios a menudo?

Sí, obviamente que leemos EL PUEBLO, El PAIS, siempre en forma digital y vemos el informativo de las 20 hs.

¿Tienes alguna asignatura pendiente?

Uno como sueños, tiene muchos, como asignatura, no me viene nada a la mente.

Soy un agradecido porque tengo lo que quiero. Una hermosa familia y salud, que son las dos cosas más importantes.

¿Un lugar para tus vacaciones?

Nos vamos muy pronto, un grupo grande a Playa del Carmen, México, si Dios quiere.

¿Cuál es la frase o palabras que formulas en forma cotidiana?

«Si Dios quiere» y «Las cosas pasan, porque tienen que pasar».

Y decirle a los salteños que estamos a las órdenes y los esperamos por cualquier consulta que deseen realizarnos.