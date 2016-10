Eduardo (27) es titular de la discoteca “Infinito Producciones”, cuyo eslogan es “trabajamos seriamente en tu diversión”, empresa dedicada al entretenimiento musical en fiestas, cumpleaños, casamientos. Encontró su pasión por la música casi de rebote. Hoy tiene su propia empresa, casado con Melina Dalmao, con quien fueron padres de Lorenzo hace 8 meses. Melina es disc jockey pero está de licencia por maternidad. Por servicios, fanpage “Infinito Producciones” o por el celular 098 946 567.

- Hablemos de los servicios que ofrece “Infinito Producciones”

– Mi empresa brinda servicios de discoteca, tanto sonido como iluminación, y anexamos también servicio de fotografía…

- ¿Para fiestas, cumpleaños, casamientos?

– Si, para todo. Tratamos siempre de acompañar al público en sus gustos musicales, en sus necesidades de ambientación, tanto con luces como con la música, si prefieren hacer baile o no, si quieren ver videos en la pantalla gigante. Lo que necesiten tratamos de brindarlo para que la gente se sienta acompañada y que el servicio sea como ellos quieren.

- ¿También tienes karaoke?

– Si, también contamos con el servicio de karaoke. Con la adquisición de la pantalla gigante, renovamos permanentemente los videos para que la gente cuente con la mayor disponibilidad de videos para divertirse cantando.

- ¿Siempre te gustó la música?

– Mis comienzos en la música son algo raro (risas) porque no era muy aficionado de escuchar música, ni a mucho volumen. En 2010 comencé como aspirante a profesor en el CERP…

- ¿Qué estudiabas?

– Matemáticas, soy profesor recibido, siempre fue mi vocación, luché y pude cumplirlo. Pero esto otro fue surgiendo de a poco. Se había hecho una matiné, una especie de baile de disfraces en el CERP, y vi que al muchacho que pasaba música lo conocía, me acuerdo que ni bailé, quedé atrás todo el rato mirando como trabajaba, y como que ahí me empezó a gustar la música.

- ¿Qué fue lo que más te atrajo de la música?

– El estar pasando música y que todos estén bailando y escuchando lo que vos estás poniendo, con tu selección musical. Desde ahí me empezó a llamar la atención, fue cuando me empecé a informar y a interiorizar. Ahí fue comenzando mi acercamiento a la música, siempre uno comienza amenizando cumpleaños familiares, conocidos. Así fui empezando y casi sin darme cuenta se fue volviendo un trabajo y dejó de ser simplemente un hobby.

- ¿Te sentís un emprendedor?

– Considero que sí. Pasa que uno nunca lo piensa, hasta que te hacen esa pregunta y volvés un poco para atrás en tu mente. Yo empecé en este negocio con 17 años estando detrás de una cabina de disc jockey, y hoy que tengo 27 pienso que en los primeros 5 años lo tomé a todo esto como un hobby. Y desde que empecé a trabajar para la gente habrán pasado 5 años, y veo que en esos 5 años logré tanto, desde adquirir una gran cantidad de equipos y de buenas marcas, tratando siempre de obtener lo mejor. Si miro todo esto para atrás, claramente que me siento un emprendedor.