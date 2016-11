¿Te gusta vivir en Salto?

Soy oriunda de San José y me vine a trabajar a Salto hace muchos años, en una empresa de transporte.

En un momento al quedar desocupada, comienzo a trabajar con Pedro Sirgalea en su Gestoría e Inmobiliaria, que no solo es mi primo, sino un gran compañero que me brinda todo su apoyo.

Formo luego mi familia, tengo un hijo y me adapté aquí.

Salto es como ciudad turística, magnífica. Aunque tiene sus diferencias, si la comparo con mi suelo. Pero me recibió muy bien y me siento bien aquí.

En cuanto a tu trabajo, ¿te gusta lo que haces?

Me encanta lo que hago. Me corresponde realizar la atención al público en Escritorio Sirgalea en cuanto a Inmobiliaria, donde conozco a clientes que son la tercera generación de ellos que concurren allí y ya se ha creado un vínculo muy especial.

También realizo trámites ante oficinas públicas, que amo realizar. Hay casos como el de BPS, DGI, que adoro a esas personas, con las que también se ha formado un vínculo por el trato contínuo que debemos llevar a cabo.

Me gustaría destacar el «aguante» de Pedro, agradecer el cariño de toda esa gente que por medio del escritorio conocí, como es el caso de Coco y Lidia, mis padres del corazón. Mi amiga Laura, y a todos los vecinos que tanto quiero de esa zona del centro.

También la vida nos regaló tres bombones hermosos que son Josefina, Juan Cruz y Justino.

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

Lo disfruto en familia, con mi esposo Luis y con las tareas del hogar, los fines de semana con mi hijo Luis Pablo, su novia Rocío y su familia. Y con muchos amigos, que nos encanta reunirnos.

Concurro a un gimnasio, el cual me hace mucho bien y aprovecho para enviarles un abrazo.

Comencé además a colaborar hace mucho tiempo, en el Grupo Oncológico Vivir Mejor, el cual me brindó la posibilidad de conocer un magnífico grupo humano.

Entre ellos a Fausto Bentancourt, mi consejero, mi amigo, mi hermano, junto a su esposa Elena. Gerardo Ponce de León, Pocha Rodríguez: un ejemplo de vida, siendo los pilares de ese grupo, los cuales, sacaron adelante Casa Amiga y lo que hasta hoy se consiguió. Siempre he estado presente, así fuera cuidando a los que habían contraído la enfermedad o de diferentes maneras. Y siempre estaré para dar una mano, aunque no sea paciente oncológica.

¿Te gusta viajar?

Me encanta. Tenemos planeado un viaje con mi esposo.

¿Qué lugares te gustaría conocer?

París.

¿Lees diarios a menudo?

Sí, todos los días. En cuanto a libros, todos los días me acompaña «Dios me habló», me gusta «Un regalo para mi madre». Me encanta Jorge Bucay y también me gusta «Vida sin condiciones».

¿Tienes alguna asignatura pendiente?

Creo que no. Disfruto el momento y en la medida que se puede.

¿Qué lugar prefieres para tus vacaciones?

La playa. Donde haya sol y agua.

¿Cuál es la frase o palabras que formulas en forma cotidiana?

«Dejar todo en manos de Dios» y me gustaría agregar que siempre estoy a las órdenes, para lo que necesiten: familiares, amigos y conocidos.