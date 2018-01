La mayoría de las empresas familiares necesitan atraer personal especializado fuera de la familia. Esto les ayuda a conseguir toda la amplitud de habilidades que el emprendimiento requiere y permite además que el negocio continúe prosperando si algunos miembros jóvenes de la familia deciden que su futuro está en otra parte.

Las empresas familiares deben reclutar y capacitar a personas con talento, independientemente de si son familiares o no.

A medida que evolucionan a lo largo de las décadas y entre generaciones… ¿cómo deberían estas empresas reclutar y gestionar esos talentos?Asegurar el talento no familiar no es una tarea sencilla.

Requiere que estas empresas creen un ambiente en el cual las personas calificadas e independientes puedan prosperar. También deben nutrir el talento que existe dentro de la familia.

Necesitan desarrollar a las generaciones más jóvenes, que han crecido con el negocio y que viven y respiran los valores dela familia. Ellos deben seguir sacando el máximo partido a los miembros mayores de la familia,que pueden proporcionar apoyo, gracias a sus años de experiencia.

Por lo tanto, ¿deben tratarse a los familiares y no familiares de manera diferente cuando hablamos de estrategias de reclutamiento y retención?No hay una única respuesta para encontrar y desarrollar talento, pero hay mucho que podemos aprender de los enfoques que han funcionado para algunas de las empresas familiares más exitosas del mundo.

A continuación, Se resumen algunos de los puntos que los líderes de estas empresas consideran importantes a la hora de responder la pregunta planteada anteriormente. Alentar a todos sus empleados El valor de cultivar el talento familiar y no familiar es igualmente reconocido en el negocio familiar.

Es necesario invertir constantemente en toda su gente. Para la familia debería ser importante crear posiciones desafiantes dentro de la empresa, que resulten tan interesantes gratificantes como sea posible. Incorporación de miembros ajenos a la familia Pero, ¿cómo pueden las empresas familiares integrar mejor a los miembros no familiares dentro de la organización?

Estos son algunos enfoques comunes de los principales líderes de empresas Absorber la cultura y los valores de la familia Se”familiares: debe alentar al personal no familiar a sumergirse en la historia de la compañía y absorberlos valores de la familia.

Al formar talentos ajenos a la familia, muchas empresas ponen un fuerte énfasis en la cultura y los valores de la empresa.

Esto es importante porque los miembros no familiares no han tenido la misma inmersión en la cultura del negocio que los miembros de la familia han tenido, a menudo desde una edad temprana. Pero, por supuesto, la capacitación debe cubrir más que sólo la cultura, y debe estar abierta todos, tanto familiares como no familiares.

” Encontrar y desarrollar la competencia cultural Las mejores empresas familiares se construyen alrededor de una cultura fuerte que une a los empleados y los miembros de la familia a largo plazo. Sin embargo, llega el momento en que muchas empresas familiares deciden que, para obtener las habilidades, la experiencia y las nuevas perspectivas que necesitan, deben nombrar líderes directamente de otros lugares. La preparación de la organización para el liderazgo contratado externamente tiene sus ventajas,incluso si la empresa sigue, por el momento, siendo administrada por la familia.¿Cómo pueden las empresas familiares asegurarse de que los líderes no familiares son una buena opción?Al seleccionar un CEO, todas las organizaciones deben asegurarse que los candidatos tengan las competencias formales necesarias y experiencia pertinente. También deben asegurarse quesos potenciales líderes no familiares tengan una competencia cultural", una comprensión conciencia de cómo trabajar con las culturas de diferentes organizaciones. La competencia cultural es particularmente importante para los nuevos líderes en las empresas familiares,porque las empresas familiares tienden a tener culturas fuertes y distintas. Elegir a los miembros de la familia adecuada Si bien hay que considerar seriamente el empleo de líderes no familiares, se debe tener el mismo cuidado cuando se incorporan Obtener experiencia externa “miembros de la familia al negocio. Muchas empresas familiares requieren que los miembros de la familia se muestren en el”mundo exterior” antes de ser considerados para cargos en la empresa. Esto asegura que sólo miembros de la familia determinados y comprometidos se unan al negocio. También asegura que haya un flujo de nuevas ideas y habilidades en el negocio, que son Aprender desde el”vitales en la búsqueda continua de crecimiento. inicio Para muchas empresas familiares, el tratamiento de la familia y los miembros no familiares por igual es de suma importancia. Comenzar el trabajo en el nivel más bajo y luego ir ascendiendo por los distintos niveles de la organización puede ser una excelente preparación para el liderazgo. Les permite a los miembros jóvenes de la familia, ver todos los aspectos del negocio y experimentar lo que es ser un empleado, así como un gerente o un propietario de la familia. Este enfoque ayuda a los miembros de la familia a ser más comprensivos cuando alcanzan los niveles superiores. Además, les da una experiencia práctica del tipo de pequeños desafíos de negocios cotidianos que a veces pueden escapar de la atención de los que están en la sala de juntas. Aprovechar al máximo todo el talento disponible Las empresas familiares tienen un desafío único cuando se trata de equilibrar y nutrir las habilidades y el entusiasmo de la próxima generación y los miembros no familiares. Cuando logran el equilibrio adecuado, las empresas familiares pueden hacer el mejor uso detono el talento a su disposición.

