¿Cuáles son tus estudios y dónde los realizas?

Actualmente estoy cursando la Licenciatura en Psicología, en la Universidad de la República, en sede Salto.

¿Cuál es tu actividad laboral?

Hace dos años que estoy trabajando en la Rotisería «Mucho Gusto», ubicada en Rodó y Maciel.

¿Es mucho esfuerzo organizarte con las dos actividades?

En un principio sí, fue bastante agotadora la idea de trabajar y estudiar a la vez. Hoy en día estoy organizada, gracias a que mis patrones me dan la posibilidad, a través del arreglo de horarios, de poder cumplir con lo que me propuse: estudiar y llevar adelante la carrera.

Los horarios de facultad son difíciles de sobrellevar para las personas que trabajamos, pero haciendo un esfuerzo, creo que se puede.

¿Te costó adaptarte?

Y sí, como toda actividad tiene un proceso de adaptación, pero ya después de unos años haciéndolo, se supera.

¿Tienes tiempo para alguna recreación?

Cada vez que puedo sí, me hago un espacio para aquello que me gusta hacer y disfrutar con la gente que uno quiere y desea estar.

¿Te hace sentir realizada, el hecho de hacer las dos actividades?

¡Por supuesto! El sacrificio es la base. El proponerme metas y querer llevarlas adelante me dan motivación para seguir.

¿Cuáles son tus planes?

Actualmente mis planes son claros, seguir trabajando donde trabajo porque es un ambiente muy agradable y continuar estudiando lo que me gusta, para el día de mañana poder recibirme.

¿Envías un mensaje a aquellos jóvenes que no se deciden a estudiar y trabajar?

Sí, no sé si es mensaje, o un consejo…hacer lo que a uno le gusta es lo que nos va a sacar adelante y nos va a dar motivación para ello.

Sea trabajando, estudiando o haciendo ambas cosas. Es lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas y tener algo por qué motivarse, es un alimento para el alma.