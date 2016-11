¿Cuáles son tus estudios y dónde los realizas?

Estoy terminando de cursar el último módulo (internado ) y realizando el trabajo de investigación final de la carrera Licenciatura en Enfermería en la Universidad de la República Sede Salto, con una duración de cuatro años y medio.

¿Cuál es tu actividad laboral?

Trabajo en la empresa Asisper; ubicada en calle Larrañaga 46.

¿Es mucho esfuerzo organizarte con las dos actividades?

Sí la verdad que sí, tienes que saber organizarte y tratar de cumplir con todo en tiempo y forma. Muchas veces, dejando otras actividades de lado, tienes poco tiempo para compartir con la familia, pareja o simplemente para dedicar tiempo a uno mismo.

¿Te costó adaptarte?

Al principio sí, pero después se hace un hábito y te acostumbras. Y quieres dejar todo lo que tienes para hacer el día libre ; y a veces hay cosas que no las terminas haciendo porque vez que no son prioridad.

¿Tienes tiempo para alguna recreación?

Si en mis días libres sí, me gusta mucho salir; disfrutar de mi familia, mis amigos, mi pareja pero siento que ya estoy en otra etapa de mi vida; los fines de semana salía siempre a bailar o simplemente ir a la costa , ahora lo hago muy poco, pero siempre que puedo lo disfruto al máximo .Y para otras actividades que me gustaría hacer tengo poco tiempo por ejemplo ir al gimnasio , empiezo, voy unos días y después termino dejando porque veo que no puedo con todo .

¿Te hace sentir realizada el hecho de hacer las dos actividades?

Si . Me produce una gran satisfacción y me hace exigirme cada vez más y eso me encanta .Sé que lo que hago, en un futuro será recompensado y cuento con el apoyo de mi familia , que eso es fundamental. El hecho de estudiar y trabajar te da otro plus y valoras todo mucho más, el esfuerzo que cuesta tener las cosas y lo que cuesta ahorrar y abarcar tus propios gastos.

¿Cuáles son tus planes?

Quiero recibirme lo antes posible de licenciada, miro hacia atrás y no puedo creer que falte tan poco. También sé que la tesis me va a llevar algo de tiempo y dedicación, así que habrá que esforzarse y esperar un poquito más . Hace dos años que me recibí de auxiliar de enfermería y por el momento no he tenido la oportunidad de trabajar de ello. Entregando currículum en varios lugares pero aún la oportunidad no llega. Sí he tenido trabajos relacionados con mi carrera pero no específicamente de enfermera. Me siento muy conforme con la empresa que trabajo actualmente es una hermosa experiencia y estoy muy agradecida pero enfermería es lo que me apasiona y de lo que quiero trabajar. Así que espero que esa oportunidad llegue pronto ya que los conocimientos prácticos, son muy recientes y quiero aprovecharlos.También debo confesar que pensé en irme de Salto porque la capital brinda muchas oportunidades. Se trabaja de una manera diferente, ganando mejor, pero bueno la vida allá es también más cara. Me retiene la idea de hacer mi vida allá y quizás, consigo todo lo que deseo en lo material pero no veo a mis hermanos crecer, ni voy a disfrutar de mi familia. Sobretodo de mis abuelos; que a pesar de que no les puedo dedicar el tiempo que quiero; son esas personitas especiales de mi vida.

¿Envías un mensaje a aquellos jóvenes que no se deciden a estudiar y trabajar?

A las personas que no se deciden a estudiar y trabajar les diría que prueben hacerlo, es complicado pero una linda experiencia. Hay muchas personas que pueden trabajar, estudiar e incluso tienen hijos. Les puedo asegurar que al final, la satisfacción es mayor y no deben olvidar que para estudiar nunca es tarde y que hoy en día si quieres vivir más o menos bien tienes que esforzarte por tener un título porque este, tarde o temprano te abre muchas puertas.