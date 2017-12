¿Cuál es la profesión que cursas y dónde la realizas?

Culminé este año la carrera de Profesorado de geografía en el CERP, con una materia pendiente, que se llama Historia de la Educación.

De todas formas, puedo «deberla» y poder trabajar. Aunque está dificultoso encontrar trabajo en el área de geografía.

¿Dónde y en qué se basa tu actividad laboral?

Hace tres años que trabajo en promociones con Evangelina Lechini, ya que me recibí de modelo con ella.

Pero lo hago además en forma independiente, como es el caso de ahora en Farmacia Albisu con María. Le estoy muy agradecida porque siempre me tiene en cuenta.

Y como realicé la práctica del profesorado en UTU, este año estoy brindando clases allí.

¿Fue mucho esfuerzo, conseguir llevar adelante las actividades?

Sí, mucho.

El CERP, es muy estricto con el tema faltas y tengo que organizarme con las promociones para no faltar en determinados momentos.

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Al principio fue más llevadero.

Por problemas de salud, tuve que realizar dos años en uno.

Trabajaba en Salto Visión y también en el Shopping, entonces era muy difícil coordinar los tiempos.

¿Te haces tu tiempo para alguna recreación?

A la mañana me dedico una hora al gimnasio, porque además de mantener el físico, relaja la mente. Es como una terapia para mí.

Y por la tardecita, salgo a correr con amigas el fin de semana y mi novio.

¿Te sientes afortunada de poder cumplir este sueño?

Me siento orgullosa. Mas allá de las complicaciones, me pude recibir y pude estudiar y trabajar.

Pero a mi criterio me gustaría agregar que Salto, al ser una ciudad universitaria, debería aspirar a ser un poco más accesible a los jóvenes y brindarles la oportunidad de estudios, con medio tiempo. Que las empresas valoren a aquellas personas que les gustan también trabajar y sean más flexibles.

A veces, trabajan ocho horas y no les da el físico ni la mente para el estudio.

¿Qué planes tienes?

Para el año entrante intentaré por todos los medios encontrar trabajo de mi profesorado.

Además, solicité una beca porque como me encanta la enseñanza, me gustaría recibirme de maestra preescolar. Es mi gran sueño.

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Aunque hay personas que tienen más dificultades que otras, estaría bueno que se animen.

Hay posibilidades de conseguir becas. Porque obteniendo algún recurso, pueden ejercer las dos cosas.

Que el mercado mismo realice otras propuestas para todo aquel que desee salir adelante.