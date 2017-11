¿Cuál es la profesión que cursas y dónde la realizas?

Actualmente estoy cursando 6º año en el Liceo Nº 1 Ipoll, recibiéndome de bachiller y además, por medio de la empresa en la que desempeño mi actividad laboral, estoy realizando un curso de Idóneo en Farmacias, en la Universidad Católica.

¿Dónde y en qué se basa tu actividad laboral?

A mi actividad la realizo en Farmacia SAN ROQUE y es bien variada.

Es en atención al cliente, reponiendo mercadería en góndolas, en la caja, o en alguna otra sección de la empresa.

SAN ROQUE, es una farmacia amplia, que cuenta con cuatro locales en Salto.

Y aunque completa en cuanto a todo lo que requiere el cliente, siempre está implementando en las secciones, como es el caso de ahora, con productos de limpieza.

¿Fue mucho esfuerzo conseguir llevar adelante las tres actividades?

Sí, fue bastante difícil. Requiere de mucho esfuerzo, ya que mi actividad entre estudios y trabajo requiere de todo mi tiempo diario y parte de la noche.

¡Pero vale la pena, porque ya está culminando el año y finalizando ambas!

¿Lograste adaptarte con facilidad a las mismas?

Al principio cuesta, más que nada porque hay que salir de trabajar para concurrir a los centros de estudios y en invierno es peor.

Pero si las metas están y uno está focalizado en realizarlas, se puede.

¿Te haces tu tiempo para algún tipo de recreación?

Sí, siempre algún tiempo me hago.

Organizamos los fines de semana con los muchachos de la farmacia, algún partido de fútbol.

¿Te sientes afortunado de poder cumplir este sueño?

Sí, son tres actividades.

Cuando logras transcurrir ese camino, te da fuerzas, ganas y uno puede decir: «¡Lo logré!»

Está bueno sentir esa satisfacción.

¿Qué planes tienes?

Todavía no estoy decidido, pero me gustaría poder realizar alguna carrera corta relacionada a la biológica

¿Cuál sería tu mensaje a aquellas personas que no se animan a imitarte en lo que haces?

Si uno se busca las oportunidades, se puede.

Hay que darle para adelante, porque todo en la vida es sacrificado.

Pero si uno ya tiene las metas, quieres lograr un objetivo y te lo propones, me parece que todos lo podemos hacer.

¡Si te lo propones, lo cumples!