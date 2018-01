Joven Emprendedora:

Florencia es Licenciada en Fonoaudiología, de la primera generación de egresadas en la Universidad Católica. Se dedica particularmente al área del lenguaje y audición. Trabaja en varios centros interdisciplinarios de nuestra ciudad y de Tacuarembó. Para contactarse con Florencia por cualquier consulta dentro del área de su especialización, puede hacerlo a través de su correo electrónico: flor_regueira1@hotmail.com, o a su celular 099 885 386.

- ¿De dónde surgió tu vocación?

– Siempre quise hacer algo relacionado a la salud, no tenía claro qué, hasta que una persona que hoy es mi colega, me informó sobre qué era la fonoaudiología, que no es tan común. O sea, cuando uno analiza qué quiere hacer en el futuro, este tipo de carreras pasa un poco como desapercibida. Esta colega me explicó de qué trataba la carrera y me encantó. Este tipo de carreras, que antes eran tecnicaturas y hoy son licenciaturas, como la fonoaudiología, la psicopedagogía, la psicomotricidad, no son frecuentes. Por ejemplo acá en Salto no están esas carreras, salvo psicopedagogía que es reciente. Cuando yo empecé mis estudios en Salto no había nada, apenas algunas en Paysandú, y si no, Montevideo.

- ¿Fuiste de la primera generación que se recibió en la Católica?

– Si, el año que comenzó a dictarse la licenciatura yo me inscribí, así que fui un poco una de las pioneras y ver qué pasaba con esto.

- ¿Cómo somos los salteños en la materia en la que te especializaste?

– El tema de la fonoaudiología es que tiene varias áreas de estudio, aunque se centra principalmente en la comunicación de las personas, pero considerando diferentes aspectos. Está el habla y el lenguaje, por un lado, después está el tema de la voz, luego todo lo que es fonoestognático y el tema auditivo. Entonces, al haber tantas áreas, la demanda es muy grande, principalmente el área del habla y del lenguaje, que es la que tiene mayor demanda. La mayoría de los pacientes son niños. Antes no era muy común este tipo de dificultades…

- ¿Los niños están comenzando a hablar más tarde de lo que pasaba antes?

– En realidad, es desde eso, un indicio tardío del lenguaje a ciertas dificultades de aprendizaje, retraso en el desarrollo, en fin, son muchas las patologías que pueden provocar una dificultad en el lenguaje.

- ¿Cómo te encuentras a un año y poco de haber regresado a Salto tras culminar tus estudios?

– Al principio tenía un poquito de miedo sobre qué esperar sobre el tema laboral. Si bien sé que hay demanda, quizás no es tan fácil conseguir un trabajo, pero por suerte me sentí súper cómoda, mis colegas me ayudaron muchísimo, con quienes tengo una muy buena relación.

- ¿Tenés pensado seguir estudiando?

– Por supuesto, porque si bien la carrera te da una base para empezar a trabajar, considero que es muy importante seguir formándose, porque permanentemente están surgiendo novedades, desde técnicas médicas a una nueva tecnología. Es por eso que he hecho muchos cursos, sobre todo en Buenos Aires. Uno nunca puede dejar de estudiar.