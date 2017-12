Leandro se fue a Londres un año junto a su novia, Sofía Mascari, que es Licenciada en Relaciones Internacionales, a estudiar y perfeccionarse gracias a una beca que otorga el gobierno británico. Hoy Leandro se ha especializado como abogado en derechos de autor, propiedad intelectual y en marcas, y nos cuenta su experiencia.

- ¿Te recibiste de abogado y te fuiste a Londres a realizar una especialización en derechos de autor y en marcas?

– Podría resumirse así. Termino la Facultad en 2014 y trabajando en el Estudio Ferrere de Montevideo, me entero de la oportunidad que daba el gobierno británico de una beca total por la que cubrían la matrícula de la universidad y todos los costos asociados al estudio, además del pasaje y una manutención mensual como para que uno pueda ir con todos los gastos pagos a hacer el Máster con la consigna de aportarle valor a tu país al regreso.

Al volver tenemos que aportarle algo de valor a tu país de acuerdo a los objetivos estratégicos que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido en conjunto con cada embajada y a la misma vez el que gobierno de cada país se traza. Por ejemplo, en nuestro país el socio de “Chevening”, que es el nombre de las becas, es la ANII. Por ejemplo, en el año que me fui, la prioridad era relaciones internacionales y turismo. En mi caso particular se vino toda una modernización en lo que es la legislación penal y procesal penal, que me pareció que era importante que Uruguay tuviera profesionales especializados en derecho de autor, propiedad intelectual y especialmente la parte que me interesaba del Derecho Penal relacionado, es decir, lo que se ve en el ciber espacio, relacionado con el dominio digital e internet que me pareció que en Uruguay todavía no teníamos la plataforma tanto de legislación como de recursos humanos para enfrentar una modernización en el plano de la ley, no estamos actualizados o preparados en nuestro país. Ese fue el acuerdo al que llegué con “Chevening”, así que tanto mi novia como yo, pudimos acceder a la beca.

- Te has especializado en temas que están permanentemente en el tapete.

– Ni qué hablar que el tema marcario es muy importante en las ciudades fronterizas o con ciudades hermanas, como es el caso de Salto con Concordia, que si bien hay una relación de legislación y de prácticas de dos países, se está todo el tiempo entrelazando, y que esa dinámica hay que saber bajarla a tierra para ver cómo y cuándo se aplican las leyes de un país y del otro.

Sobre todo en el tema marcario, los acuerdos supra nacionales que pueda haber. Y en internet las fronteras ya no existen, se ha vuelto un dominio global, por lo que el enfoque que hay que darle es que si bien uno trabajo en lo local, hay que darle un enfoque global, teniendo en cuenta todas las particularidades que tiene internet como dominio de propiedad intelectual, industrial y comercial.

- ¿Cómo fue la experiencia de estar un año en Londres?

– Te cambia la vida.