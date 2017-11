Paul es titular de “SerTech”. En la charla con LINK, no solo demostró su pasión por lo que hace sino también su sensibilidad por las cuestiones negativas de este mundo consumista de tecnología.

- ¿Cómo nació “SerTech”?

– “SerTech” nació hace mucho tiempo como todo, cuando cada uno tiene su propia idea de lo que va a ser cuando sea grande. Ya desde los 16 años que vengo con esto, por lo que agradezco a mis primos que fueron ellos más que nada quienes me impulsaron por este camino. Yo iba seguido a su casa, donde tuve mis primeros contactos con la tecnología. En aquella época se usaban las computadoras que se conectaban a la tele, con un radiocasetero, comprabas la revista que venía con un código, el que copiabas en el grabador, lo pasabas y se cargaba lo que grabaste, que podía ser un programa o un juego. Ellos hacían eso y desde ese momento me empecé a interesar. Ahí empezó todo.

- ¿Qué es “SerTech”?

– Con “SerTech” brindamos servicios en tecnología que abarca todo lo que es electrónica, reparaciones, configuraciones, instalaciones, cámaras de seguridad, etcétera. Básicamente nuestro trabajo pasa por las reparaciones, la venta viene a ser un plus, como la venta de computadoras, notebooks, accesorios.

- ¿Cómo fue pasar de tu vocación por la tecnología a ser empresario?

– Siempre me gustó esto, y pude ver toda la evolución gracias a mi generación, porque tuve desde los primeros celulares que salieron, después viví todo aquel proceso con las computadoras que te conté, desde las caseteras a las computadoras que hoy se conocen con el formato clásico con el monitor y la torre. Entonces, más me metí, más me gustó y hoy puedo vivir de esto.

- ¿Te sentís emprendedor?

– Sí, sí. Es el sentido de todo, porque hacés una cosa para poder sobrevivir. El emprendedor logra eso a través del trabajo de lo que le guste, cumpliendo con los objetivos que se ha trazado. En mi caso, pude cumplir todas esas etapas.

- ¿Cómo te ves en el futuro?

– Mal no me va, por el contrario, no olvidemos que justo en el rubro en el que me muevo se trata de vender productos que son de fácil acceso y consumo por el lado del cliente, porque las cosas que podemos hacer hoy desde el teléfono se han transformado en la necesidad de cada día. De esa manera mi negocio ya está garantido porque podés comprarme esta tecnología o traérmela a reparar. También la gente nos viene a consultar sobre estos productos y nosotros con gusto respondemos.

Pero detrás de este sistema consumista he podido ver también cosas negativas, como el de una persona trayéndome un teléfono de última generación a reparar y al lado están sus hijos que lo miran prácticamente descalzos, porque el padre prefiere arreglar su teléfono o comprarse un teléfono caro en vez de comprarle calzado a sus hijos.

- ¿Cómo hacés para mantenerte en un mercado tan competitivo?

– Por la calidad del servicio que ofrezco. Como mi familia y yo vivimos de este trabajo, lo tomo muy en serio. Siempre trato de dar una solución.