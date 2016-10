¿Cuál es su actividad laboral y dónde la realizas?

Mi actividad principal es en González Pintura en Obra y alquiler de Herramientas para la misma. Y la dirección es República Argentina 345.

¿Cuándo comenzaste en ella?

Comencé en ella en el año 2001 aunque la empresa viene de más de 50 años en el rubro.

Yo solo le anexé la parte de alquileres de herramientas.

¿Cuál es tu tarea dentro de la empresa?

Mi tarea es muy variada dentro de la empresa, tengo toda la responsabilidad de su funcionamiento.

Presupuestación, control de obra y proveer de insumos a la misma, entre otras actividades. Más la atención en la parte de alquileres de herramientas.

¿Tus estudios se relacionan con lo que realizas dentro de la misma?

Tengo una Tecnicatura en Gerencia y para este rubro no existen estudios más que la práctica.

He realizado cursos, sobre productos e insumos nuevos.

¿Qué le cambiarías a su trabajo?

Cambiarle por ahora nada, le implementaría algún otro rubro en un futuro.

¿Te gustó siempre la idea del negocio propio?

Mi padre Rodolfo González, que fue el que comenzó con esta empresa hace muchos años.

Siempre me enseñó todo lo referido a este rubro y lo que es tener tu propio negocio o emprendimiento.

Hay que tener mucha responsabilidad, orden y compromiso para hacer funcionar una empresa.

¿Si te ofrecieran otra opción laboral, que decidirías?

Otra opción laboral no, estoy bien donde estoy, me gusta y nunca se me pasó por la cabeza hacer otra cosa.

Aunque nadie sabe las vueltas de la vida…