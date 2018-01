¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

Me desempeño en Ferretería La Esquina, con sus dos locales: en Brasil 1290 y Varela y Morquio, específicamente en el área de recepción y distribución de mercadería, haciéndose extensiva mi tarea a otras series de actividades que abarcan todas las funciones que el comercio requiere.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Comencé un 2 de enero de 2007.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

No, en concreto mis estudios fueron bachillerato y sin ninguna especialización.

¿Por qué la decisión de la tarea en este rubro?

En su momento en el año 2007 estaba desempleado y José Ferreira, principal de Ferretería La Esquina, me brindó la posibilidad de ser parte de la misma.

Lo tomé como un trabajo, que me daba la posibilidad de tener mis propios ingresos. Con el paso del tiempo y algunas circunstancias, las responsabilidades dentro de la empresa fueron aumentando y también las ganas de seguir interiorizándome de todo lo que envuelve este rubro, hasta llegar al punto de decir que es donde me puedo sentir útil.

He tenido la oportunidad de desempeñarme en otra actividad (chófer interdepartamental) pero en ninguna con el interés del rubro ferretería.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Creo que no es necesario «cambiar», sino que es siempre buscar mejorar en donde puede haber algún desajuste.

Somos cincuenta y cinco personas con diálogo permanente e intercambio de ideas, para potenciarnos día a día.

¿Has pensado en independizarte?

Creo que cualquier persona en su interior tiene la idea de ser independiente, de tener su propia empresa y de lograr cosas importantes en su vida.

Pero hay un aspecto fundamental que es la realidad y hoy en día es prácticamente imposible iniciar un proyecto. Tienes que tener un capital muy importante para amortiguar los primeros tiempos, donde los gastos son muy elevados y las ganancias prácticamente nulas.

Si surgieran nuevas oportunidades laborales, ¿qué decisión tomarías?

Dos veces tomé la decisión de cambiar de aire y como te decía anteriormente, este es mi lugar.

Donde me siento útil, donde me dejan trabajar libremente y donde más que compañeros de trabajo somos una familia.

Con algunos de los que estamos, hace ya once años que nos conocemos. Reímos, lloramos, nos apoyamos en diferentes momentos familiares y eso es lo importante. Y si tengo que responder sería un no.