¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es tu tarea allí?

A mi actividad la desarrollo en empresa OAS, Clínica Odontológica, en AV. Blandengues 317.

Y mi tarea allí es la de Secretaria Administrativa.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Hace diecisiete años, cuando su principal era el Dr. Pamparatto. Hoy es el Dr. Marcelo Libonatti, con quien es un gusto trabajar.

Comencé conociendo a la empresa y me fui involucrando cada día un poquito más, hasta llegar a ser asistente.

Actualmente me dedico a la atención al usuario y al área administrativa.

La Clínica brinda una asistencia odontológica bien accesible, incluyendo una variedad de servicios para mejor atención al usuario y con especialistas, sumamente necesarios para un servicio completo, como así lo merecen nuestros pacientes.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con tu actividad laboral?

En realidad entré a trabajar sin conocer sobre el área de la Odontología, pero la trayectoria de haber trabajado tantos años en ella, me ha brindado la experiencia de lograr mi desempeño en la Clínica.

De esta forma se aprende en la práctica.

¿Por qué la decisión de la tarea en este rubro?

Nunca pensé que iba a estar trabajando en él.

A medida que fue pasando el tiempo y con pacientes de mucho tiempo, fuimos creando un vínculo y en la actualidad, me encanta lo que hago.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

A mi me parece que así como está funcionando, está muy bien.

No creo que sea necesario ningún cambio.

¿Has pensado en independizarte?

No. Nunca lo he pensado, porque es bastante difícil manejar una empresa. Me gusta lo que hago, el trato con la gente y estoy muy cómoda aquí.

Ya es parte de mi vida.

Si surgieran nuevas oportunidades laborales, ¿Qué decisión tomarías?

Lo pensaría más de una vez.

Acá estoy muy bien. Salir de mi zona de confort, tendría que ser por alguna propuesta demasiado buena.

Y empezar todo de nuevo…, me parece que no, porque acá en OAS, yo estoy como en mi casa con toda la gente que he conocido, somos una gran familia.

A los que les digo: muchas gracias por estar siempre y que el año entrante nos permita seguir así.

¡Feliz Navidad para todos!