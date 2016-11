LA GENTE EN PRIMER LUGAR, Vselex y Pedro Vigorito

Vselex | Selección y Consultoría Organizacional convocó al Sr. Pedro Vigorito, conferencista internacional, desde el 7 al 12 de noviembre para trabajar en distintas jornadas de atención al cliente y motivación con empresas locales. “Las empresas: Arapey Thermal Resort & Spa, Apart Hotel Aguasol, Abra Empresa de Limpieza y Bordenave.

“No se trata de mejorar, ya que mejorar no es suficiente. Mejor, no es un concepto válido de calidad para la atención al cliente. Se puede ser mejor y seguir siendo deficiente. La calidad en la atención debe ser BUENA y esta sólo la brinda la gente. Debemos educar el comportamiento del personal que nos representa y atiende a nuestros clientes por lo que debemos poner: LA GENTE EN PRIMER LUGAR” Pedro Vigorito.