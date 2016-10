Entrevista con Alberto Navarro y Esperanza Cánepa

“Rinconada de La Primavera” es una nueva propuesta para hacer negocios a pocos kilómetros de la ciudad y de termas del Daymán, con el sello y garantía de “Cánepa & Cánepa Negocios Inmobiliarios Y Campos”. Para conocer detalles de qué se trata, LINK dialogó con Alberto Navarro y Esperanza Cánepa.

- ¿Qué negocio le propone a la gente de Salto?

Navarro- La posibilidad, para quienes quieran, viviendo o viniendo a Salto, disfrutar de un lugar único, en un entorno que es campestre y cercano a las termas y a la ciudad a la vez, que les garantice tranquilidad, paz, campo, fauna y flora autóctona, con un acceso exclusivo al río Daymán. La “Rinconada de La Primavera” es un desarrollo inmobiliario de diez chacras únicamente, lo que ya le da un tono exclusivo, está ubicado a diez kilómetros de Salto y a dos kilómetros de las termas, pero con un acceso a una zona del río Daymán que hace virtualmente imposible el acceso desde río abajo. Entonces permite que quienes compren lotes en “Rinconada de La Primavera”, puedan, además de tener hasta sus seis con veinte hectáreas -porque tenemos lotes de cinco a seis con veinte hectáreas-, puedan además hacer uso de instalaciones de uso común, como ser doce hectáreas de parque natural, un deck de bajada de río para canoa, kayaks, velas, que está permitido en el río Daymán, poder hacer pesca deportiva, natación, lo que quieran en un río maravilloso que viene de aguas arriba hacia el río Uruguay, y contar con un lugar para hacer sus asados, sus comidas, en forma exclusiva sin tener que estar compartiéndolo con otros, porque se entiende que cada cinco lotes, además de las parrillas que tenga cualquiera en su casa, van a haber dos lugares bien separados y diferenciados para hacer reuniones familiares de hasta veinte personas.

- ¿Qué tipo de infraestructura se estaría construyendo?

Navarro- Además de lo natural, que está formado por los diez lotes, un lote de espacio común, el río Daymán y el arroyo Ceibal Grande, la infraestructura puntualmente hecha consiste en una entrada de portera automatizable e iluminada a la noche. Así que tendrán iluminación para ingresar a su predio o a su casa…

- Así que habrá casas…

Navarro- Es que es un barrio de casas, que en términos generales se podría hablar de una especie de Country. Pasa que el Country, por lo general, tiene un reglamento distinto con un Club House, suele tener canchas de tenis, un montón de facilidades y una cuota de socio que va a la par de los gastos comunes que aquí no se piensa que haya. Acá lo que se compra es un terreno para cada uno, se buscan pautas acordadas de convivencia entre los diez propietarios y además, pautas de construcciones homogéneas, para hacer uso de ese lugar en común que es el que los lleva al río Daymán.

- ¿Es el propietario del lote quien debe construir?

Navarro- Claro. El propietario compra el lote, que se lo vendo yo, pero dentro de la venta del lote, doy un derecho de uso perpetuo para que quienes usen, conforme a lo acordado en los reglamentos de venta, precio y derecho de uso van por separado, pero quienes después de una serie de años de uso de los lugares comunes, puedan aspirar incluso, cuando la legislación lo permitiera, a comprar también, la parte común. Pero eso es un tema de cuando la legislación lo permita. Lo que hoy ofrecemos es la propiedad y el derecho de uso perpetuo.

- “Rinconada de La Primavera” se ubica en forma equidistante a lugares como Buenos Aires, Concordia, las termas. Recién mencionó que no solo está pensada esta propuesta para salteños sino para gente que venga de otros lugares.

Navarro- Nosotros pensamos que el modelo que estamos proponiendo es novedoso y está pensado en primer lugar para salteños con familias entre los treinta y cuarenta años de promedio, o personas que ya por otras razones les gustaría vivir ahí, puedan criar a sus hijos trabajando en Salto, en una distancia que sería, por decir algo, desde el Buceo hasta el centro de Montevideo, es decir que están a quince minutos o menos de su oficina en el centro de Salto, a dos minutos y medio de la Ruta 3. Si quieren ir a termas y no les gusta las del Daymán, tienen las de Guaviyú cerca, San Nicanor, y las de Arapey al norte. Así que para mí, el lugar está pensado, en primer lugar, para el salteño que dice, “quiero vivir al aire libre”, con un campo natural, río cuasi privado, cerca de las termas y se va a Salto todos los días, como si fuera de Pocitos al centro de Montevideo.

- Quien compre el lote y edifique, ¿tiene la posibilidad adicional de alquilar para turistas la residencia, aprovechando que no la está ocupando en ese momento?

Navarro- Es su casa, hace lo que quiere, mientras el inquilino respete a los vecinos y a las reglas de convivencia. Es como que usted compre una casa en Piriápolis y la alquile en enero a otro y en febrero vaya usted. Pero en este caso, no solo alquilaría la casa, estaría alquilando todo el predio, hablamos de entre cinco a seis con veinte hectáreas. Así que el que compre ahí, puede alquilar cuando quiera. A ver. Yo vivo en Buenos Aires, no compré en “Rinconada de La Primavera” pero me vengo un mes a “Rinconada de La Primavera” a la casa de Esperanza, que compró ahí, tiene una casa lindísima, ella se va a Punta del Este y yo me voy a “Rinconada de La Primavera” y me paso un mes ahí. Soy un inquilino pero alquilé una casa. Ahora, arreglaré con ella quién le dará de comer a las vacas, a los caballos, a las gallinas, porque los puede tener allí –con ciertos límites que estarán enmarcadas dentro de las pautas de convivencia-.

Si alguien viene el fin de semana y dice, “voy a la Posada del Siglo XIX”, no es el perfil para ir ahí, porque el contrato de alquiler es una casa con dormitorios con parque y con campo. O sea, nadie se alquila una chacra por un fin de semana, en todo caso, por un fin de semana va a un hotel. Ahora, si la alquila por mes es como tener una chacra marina en Punta del Este. Pasa que está pensado para la gente que viva ahí todo el año, no está pensado como un lugar de turismo, sino para el salteño que viva en Salto, pero que en vez de vivir en calle Uruguay o en la Costanera sobre el río Uruguay, enfrente de Concordia, viva en lo que sería Carrasco en Montevideo.

El público al que destinamos esta oferta muy exclusiva, es en primer lugar para el uruguayo vinculado con Salto, que vive en Salto y que quiere vivir en la urbe con una calidad de vida distinta todos los días.

En segundo lugar, está destinado obviamente a montevideanos o argentinos o concordienses que digan que quieren tener una chacra lindísima en termas del Daymán, que es un lugar soñado, porque como me pasó a mí, que soy uruguayo pero que hace treinta y cinco años que vivo afuera de Uruguay, empecé a quedarme durante muchos años en el Hotel Horacio Quiroga hasta que un día me compré el campo, y dejé de ir al Horacio Quiroga porque pasé a ser propietario, y hoy voy a comer y a la pileta, pero no duermo más ahí. Así que el segundo público destinatario de “Rinconada de La Primavera” es aquel que se enamoró de la zona y dice que quiere tener una chacra de fin de semana, algo campestre, pero no porque trabaje en Salto, sino porque me vine de Buenos Aires o de Concordia o de Montevideo.

Y el tercer destinatario, es el inversor que encuentra que lo que es aún una zona rural, está muy próxima por estar en Camino Los Molles, a la zona urbana. Entonces está invirtiendo en un lugar único, ya loteado, no puede ser atravesado por calles de la ciudad, permitiendo que el día de mañana, cambio de legislación mediante, pueda tener un lugar increíble donde posiblemente en cien años, esté rodeado de edificios, algo que no vamos a ver nosotros, y el propietario tendrá un lugar único con un río que le va a pertenecer a él, porque los derechos ya están consagrados.

- Para concretar este negocio, ¿hay que hablar con Cánepa y Cánepa? ¿Qué infraestructura ofrece su inmobiliaria?

Cánepa- Hay cartelería donde está puesto el celular, me llaman ahí y me ubican en un minuto. La idea es poder vender los lotes al contado o financiado, para eso tenemos financiación del Banco Itaú, que es una forma de ampliar la posibilidad para poder acceder a algo lindo y diferente. Si bien, como dijo Navarro, en principio es para el salteño, el posible comprador puede estar en cualquier lado, nunca se sabe.

- ¿Estarán promocionando esta nueva propuesta desde su sitio de internet?

Cánepa- La “Rinconada de La Primavera” tiene su propio sitio web, donde se puede entrar, hacer consultas por internet donde también encontrarán un video donde se puede ver todo el campo filmado desde arriba, cómo está ubicado sobre el río…

Navarro- El sitio www. rinconadadelaprimavera. com.uy, permite a quien le pueda interesar la propuesta, no solamente leer lo que tiene ahí, sino que además le permite ver en el formato 360 y un video de dos minutos que invito a sus lectores a verlo porque visualmente es hermoso.

Cánepa- Visualmente es diferente. También podemos coordinar para ir al lugar y visitarlo personalmente. Tenemos un plano para poder ver cómo están distribuidos los lotes, así que puede pararse allí y ver cómo quedaría o cómo sería. Hay un tajamar muy lindo en uno de los lotes, varios lotes tienen vista hacia ese tajamar. Esto está diseñado de manera que el lote número once, que es el que rodea el río Daymán y el Ceibal, que en grandes inundaciones se inunda, como todo lo del río Uruguay. Nada de los terrenos se inunda, solo ese, que es de uso donde está el parrillero y la bajada al río, que es lo suficientemente flexible como cuando sube o baja que no afecta nada al campo.

- En tiempos de estrés, está bueno tener un rinconcito para sacar lo negativo y cargar energía positiva.

Cánepa- También tenés parte del monte muy lindo, que hay caminitos para caminar bajo la sombra o dentro del monte. Pero además, se trata de algo único porque en ningún lado se puede tener acceso directo al río, no hay nada parecido a “Rinconada de La Primavera”.

Navarro- Es bueno destacar que los precios que se manejan en esta instancia, por metro cuadrado son sensiblemente inferiores al metro cuadrado que se paga a pocas cuadras en las termas, sin tener acceso a río ni a la exclusividad que tiene. Así que por el precio de un lote de cinco hectáreas, es equivalente al precio por setecientos o mil metros a pocas cuadras de ahí. Eso hace la diferencia porque puede tener cincuenta veces más de tierra (cinco hectáreas) o más por el mismo precio.