Sebastián es un fan de la carrera de autos y de motos. También le gusta retratar momentos de la competencia en fotos, por eso creó una página en Facebook, “A Ojo de Tigre”.

- ¿De qué trata tu fanpage en Facebook?

– Es de fotografía deportiva de motores. Empecé yendo al autódromo, a las carreras del Salto Automóvil Club (SAC) porque tenía amigos que corrían, especialmente en karting. Fue allá por el año 2014 que empecé a ir, tenía una cámara y empecé a sacar fotos porque me gustaba. Me fui haciendo de más amigos que después me pedían más fotos, y llegó un momento que terminada cada carrera, muchas personas me escribían por privado para pedirme las fotos y ahí me di cuenta que iba a tener que armar una página para publicarlas porque no daba abasto con tantos pedidos.

- ¿Transformaste esta afición en un negocio?

– No, para nada, jamás cobré nada ni recibí nada por las fotos, tampoco es la idea, simplemente se trata de un hobby que me gusta, y si podía compartir mis fotos con muchas personas, mejor.

- ¿Te sentís un emprendedor?

– Emprendedor desde el punto de vista de promover este deporte, sí, sin lugar a dudas. Justamente esto lo hablaba con Luz (Favier), la presidenta del Salto Automóvil Club, sobre que todo lo que pudiera hacer para ayudar al automovilismo, y más acá en la ciudad de Salto, que contara conmigo. Así que siempre estoy colaborando desde ese lado.

- ¿Por dónde pasa tu vocación por la fotografía o por los autos?

– En realidad, por los autos. Ya desde chico siempre me gustaron los autos, iba al autódromo. La fotografía fue de más grande, pero siempre amateur, nunca hice nada profesional.

- ¿Promueves las carreras que se corren en todos lados o solo las de Salto?

– En todos lados, tanto como los rally y las carreras propiamente. También este año empecé a ir a las carreras de motos porque tengo amigos que corren ahí, al Campeonato Regional de Velocidad en Tierra. Así que tanto las carreras del SAC como de motociclismo han sido en casi todo el país, por lo menos acá en la parte norte porque las de auto fueron en Mercedes y en Rivera, mientras que las de moto fueron en Termas del Almirón de Paysandú, también en Belén, en Constitución y en Bella Unión.

- ¿Lo tuyo llega solo hasta la fotografía o también te animás a correr?

– Animar me animo, pero nunca corrí, nunca pensé en correr…

- ¿Y probar la pista?

– Probarla sí, la he probado en mi auto cuando iba a sacar fotos, los fines de semana cuando aún no hay nadie, o cuando están entrenando, obviamente con autorización, pero solo eso nomás.

- Así que entonces lo tuyo pasa por la fotografía y por la promoción de las carreras.

– Ahí va, ahora por ejemplo lo que queremos es que salga el autódromo de una vez que hace dos años que está parado, ya lo prometió el intendente el año pasado en la Fiesta del Salto Automóvil Club, pero pasó todo el 2017 y no se movió ni una piedra, y ahora en la cena del 2017 prometió nuevamente que para el 2018 lo iba a hacer. Esperemos que cumpla.