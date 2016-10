La gestión de empresas es el medio para lograr la satisfacción de las necesidades del segmento de clientes y así, obtener resultados económicos que permitan sostener la estructura económica (y financiera) de la empresa. El empresario guiado por el interés de mejorar su competitividad deberá encontrar el equilibrio entre dar continuidad a las cosas que permiten a la empresa funcionar y por otra parte, adaptarse y mejorar en los puntos débiles.

El análisis DAFO –Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades- se considera que fue propuesta por Albert S. Humphrey en los años 60´. Su interés como investigador de la Universidad de Stanford estaba focalizado en entender las causas de porqué falla la planificación empresarial.

Si bien el autodiagnóstico del empresario con la herramienta es de gran utilidad para diagnosticar la situación de la gestión corporativa a nivel general, no es en todos los casos que los directivos empresariales trabajan de forma ejecutiva con la información que arroja. De hecho, es justamente su carácter de análisis descriptivo el que lleva a concluir que por sí mismo, trabajar en entender las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la organización no será más que simplemente una introspección personal de cada miembro de la dirección y no un elemento más de un proceso de planificación de la gestión: el argumento sólido para decidir hacia dónde ir y qué hay que hacer.

EL objetivo del presente artículo es dar a conocer a los lectores sobre la importancia de la continuidad y el cambio dentro de la gestión. Para ello, abordará el tema tomando en cuenta los aspectos de diagnóstico y gestión del cambio.

Cuando nos referimos a la gestión del cambio, es importante no perder de vista las implicancias que lleva salir del status quo. Si bien hacerlo lleva a la necesidad de atravesar una curva de aprendizaje nueva, a partir de la incorporación de nuevas formas de hacer las cosas, no hacerlo permitirá la adaptación necesaria al entorno cada vez más cambiante.

¿Cómo venimos?

En el siglo XIX el neurólogo austriaco Sigmund Freud hizo mucho uso del diván como herramienta de psicoanálisis. Es justamente debido a que el mismo permitía (y hasta aún hoy) dar a los pacientes la libertad de hablar sin tener un contacto visual con el terapeuta, ello facilitaba que exista un sinceramiento en torno a los verdaderos deseos y preocupaciones, insumo clave para analizar y a partir de allí, trabajar en pos de un trabajo clínico que permita dirigirse de un punto a otro.

En el ámbito empresarial ocurre al igual que en la psicología, la necesidad del directivo de detenerse y reflexionar sobre cuál es el verdadero rumbo de su organización. De hecho, la base de cualquier estrategia es tener claridad sobre los objetivos para recién a partir de esto, definir el mejor camino entre las alternativas posibles. La introspección de los empresarios, facilitados o no por un asesor externo, debe tener como principal norte llegar a sincerarse sobre cómo se está y qué se debe hacer, todo ello en función de lo que se quiere.

Todas las empresas que actualmente forman parte del mercado a pesar de tener cada una sus dificultades individualmente y dentro de un sector de la economía, algo hicieron y/o están haciendo bien. Si ello no hubiera ocurrido, la organización no habría podido mantenerse en funcionamiento: generando valor agregado para los clientes. En dicho sentido, es aconsejable no perder de vista la importancia de continuar fortaleciendo esas fortalezas, motores de los aciertos que han permitido todo lo hecho hasta entonces. Si solamente se hace foco en lo que está mal, inconscientemente se podrá incurrir en riesgos innecesarios que lleven a perder la ventaja competitiva de la organización: su equipo, su posicionamiento como marca, su condición de eficaz y eficiente, por citar algunos ejemplos.

¿Cómo se motiva y lidera actualmente al equipo? ¿De qué manera se planifica la compra de nuevas tecnologías? ¿Cómo se comunica la empresa? ¿Qué se hace para mejorar aún más lo que se hace bien?

Los fenómenos que caracterizan el contexto actual podrían resumirse en un aumento considerable de la competencia, el acceso a nuevas tecnologías y con ello formas diferentes de comunicación, junto a otras variables derivan en grandes cambios que afectan a los negocios creando ámbitos de alta competitividad y turbulencia.

El cambio de paradigma que lleva a conceptualizar la competencia no como algo solamente local sino también global obliga a los directivos a entender de que las personas tienen nuevas opciones y cada vez menos se fidelizan a marcas. La llegada de internet y con ello el “boom de las nuevas aplicaciones” para comprar, reservar y compartir información entre oferentes y demandantes de servicios y productos ha ocasionado un cambio cada vez más mayor en los hábitos de consumo.

Eso siempre se hizo así, venimos bien

Un eventual cambio en el enfoque de gestión debería trabajar en torno a cuáles son las verdaderas expectativas de la dirección de la empresa, los principales problemas que afectan el desempeño y las debilidades de la organización, vistas en su análisis DAFO. No hacerlo llevará a que los cambios propuestos terminen generándose en áreas de la empresa que no afectan directamente los objetivos y metas.

A modo de ejemplo y razón por la cual muchas veces se utiliza o sobre-utiliza las herramientas de diagnóstico y las futuras acciones propuestas, es luego de un análisis descriptivo del funcionamiento de la empresa, trabajar en el área de recursos humanos cuando en realidad, los problemas de fondo surgen de malas decisiones de financiamiento, o viceversa.

Lo que antes en gestión –decisiones de producción y operaciones, marketing y comercialización, recursos humanos y motivación, finanzas y administración- se hacía bien y no presente grandes dificultades, debería seguir potenciándose con el fin de que no se pierda.

Eso siempre así pero…

¿Cuáles son las áreas donde le es difícil generar buenos resultados? ¿Cuáles son las principales debilidades que tiene su organización? ¿Qué cosas entiende usted que hace mal respecto a la competencia?

Las anteriores preguntas muchas veces son difíciles de responder porque significan reconocer errores. Sin embargo, hacerlo permitirá a los responsables de gestionar las nuevas mejoras, trabajando en torno a planes de acción que busquen tomar medidas correctivas. Entender las causas reales, las raíces de los problemas, evitará trabajar sobre síntomas y sí sobre las razones de las debilidades.

Aunque aparentemente adaptarse y cambiar para bien, sea algo considerado “en el papel” como positivo, no necesariamente siempre y en todo momento es bueno cambiar. Para ello es necesario tener claro algunas cuestiones: ¿Qué cambiar? ¿Por qué cambiar? ¿Hacia qué cambiar? ¿Cómo atravesar y medir el proceso de cambio? En dicho sentido, las modificaciones del status quo deben estar motivadas, guiadas y con el seguimiento desde la dirección de la empresa, sin la continuidad de los procesos de cambio desde el director, no será posible atravesar de forma eficiente dicha etapa de adaptación. En segundo lugar, es aconsejable poner de manifiesto en las diferentes soluciones cuál es la verdadera ventaja del cambio, comunicar los beneficios, el costo de trabajar en la mejora del modelo de negocio. Eso siempre se hacía así, pero si cambiamos es posible lograr un aumento considerable en ventas que luego se traducirá en otras externalidades positivas para la organización. En tercer y último lugar es importante aprovechar momentos de transición y crisis, en ellos es más flexible la organización para trabajar en los cambios y mejora de la gestión a nivel general, sin embargo, dicha actividad debe hacerse de forma gradual, sin perder de vista los resultados que se buscan, las verdaderas metas que condicionan hacía qué se quiere ir y cuál es la razón de ser de la empresa.

Corolario a la gestión

Las soluciones de gestión que busque levantar las restricciones dadas por determinadas debilidades dentro de cada función empresarial y/o en la misma cadena de operaciones desde que llega el cliente hasta el mismo paga y satisface su necesidad con los productos y servicios ofrecidos, deben surgir a partir de espacios de trabajo que en el que surjan ideas del equipo involucrado.

Sea como fuera el camino que atraviese el empresario al momento de cambiar, de decidir hacerlo, sea porque realmente necesita un cambio urgente de gestión o por otra parte, simplemente ha decidido afilar la sierra para mejorar aún más su competitividad, sea como fuera, los cambios en la gestión deben adecuarse a la cultura de la empresa, traducirse en metas medibles con responsables asignados e indicadores que estén vinculados a los resultados económicos de la empresa. Cambiar por cambiar, terminará siendo contraproducente, por ello es que se hace fundamental saber encontrar los equilibrios entre continuidad y cambio, aptitud y actitud necesaria para sobrevivir en el actual mundo cambiante de los negocios en la región.

Las empresas que actualmente estén pensando en trabajar en procesos de asistencia técnica que impliquen por lo tanto, modificaciones en el statu quo, deberán trabajar en tres etapas claramente visibles: una primera etapa de diagnóstico, una segunda etapa de elaboración de un plan de acción asociado al primero y en tercer instancia su respectiva ejecución que permita la adecuada gestión de proyecto.

Téngase en cuenta que es necesario tener claros los objetivos e indicadores que permitan corroborar al final del proceso, si efectivamente se ha llegado con éxito a cumplir los objetivos o no. A partir de allí, podrán existir desviaciones que necesariamente deben ser corregidas a tiempo y ello podría suponer la redefinición de metas, clave para que el monitoreo y el seguimiento del proceso termine de forma eficiente por parte de los responsables asignados para llegar a un puerto: el cual permita la adecuada adaptación.

Lic. Nicolás Remedi Rumi