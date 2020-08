USINA BAR proyecto de Facultad de Arquitectura tendrá su mesa de intercambio en Salto

Sábado 29 de agosto a las 19:30 hs en Porco Negro

El próximo sábado 29 de agosto funcionará en Salto una de las seis mesas que en simultáneo en distintos puntos del país estarán intercambiando sobre problemáticas en torno diferentes cambios producidos por la Pandemia, convocada por Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Udelar.

El programa denominado USINA BAR, como espacio nómade de encuentro y disfrute en torno a las disciplinas del diseño, en Salto es organizado por la Licenciatura en Diseño Integrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República.

La Usina de Innovación Colectiva presenta las 6 mesas de conversación con referentes nacionales de diversas áreas de creación que serán parte del programa del primer USINA BAR.

Las conversaciones en 6 bares simultáneos alojados en tres ciudades del Uruguay, tendrán lugar el próximo sábado 29 de agosto de 19:30hs. a 21:00hs. en los siguientes bares amigos de la USINA

BAR #5 CAMBIOS PANDÉMICOS en Porco Negro, Salto

Cambios pandémicos observará lo aprendido a partir de la pandemia. ¿Cómo pensamos el paisaje y la crisis climática en este contexto?, ¿Han surgido nuevas formas esperanzadoras de intercambio?, ¿Cómo se controlan las calles?, ¿Existen nuevas formas de cuidados entre nosotros?

Categorías: Crisis climática y nuevos ambientes, Formas de consumo e intercambio, Control y vigilancia, Cuerpos y cuidados.

Palabras clave: paisaje, crisis, control, cuidados.

Invitadxs a la Mesa de Conversación: Daniel Sosa Ibarra, Emilio Arredondo, Colectivo Aquelarre y Mamarracho Colectivo.

Moderador: Juan Ferrer

Co Moderador: Malena Millan

USINA BAR

La Usina de Innovación Colectiva presenta su nuevo programa de agenciamiento que busca promover el intercambio, la reflexión y la difusión cultural, llamado USINA BAR.

La crisis global ocasionada por la COVID-19 nos tomó a todas y a todos por sorpresa y alteró por completo nuestras vidas. De forma generalizada vivimos nuestros espacios — la casa, la ciudad, la web y el mundo— de una nueva manera. Como podemos nos acomodamos, y desarrollamos prácticas, conductas y procesos de urgencia, desde los más pequeños y domésticos hasta los más grandes y masivos.

La emergencia sanitaria se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida cotidiana, todos y todas desde nuestro distanciamiento tomamos decisiones vinculadas al diseño y a la arquitectura para adaptarnos a esta realidad sin precedentes. ¿Qué rol juegan estas disciplinas frente a una pandemia? ¿Cómo esta situación las cuestiona? ¿Qué cosas de nuestras prácticas son interpeladas ante este hecho?

Buscamos registros de prácticas, conductas y procesos de urgencia, desde los más pequeños y domésticos hasta los más grandes y masivos, pasando por los más estructurados y disciplinares hasta los más provocadores y transmediáticos. Buscamos pensamientos y conductas libres y lúdicas acompañadas de visiones subjetivas y radicales que nos inspiren a reflexionar sobre lo que estamos viviendo.

¿Qué es USINA BAR?

USINA BAR es un espacio público de encuentro, conversación y disfrute en torno a las disciplinas del diseño y la cultura urbana con el objetivo de agenciar y dinamizar la interacción entre diversos actores y saberes.

USINA BAR es un evento periódico en diversos lugares en formato de bar, con todo lo que ello implica. Es un programa de la Usina de Innovación Colectiva para pensar y producir en colectivo.

USINA BAR es nómade, espontáneo, abierto, lúdico y performativo.

USINA BAR en cada edición abarca temáticas contemporáneas, provocadoras y políticas a través de una serie de actividades programadas que desbordan las disciplinas, fomentan la inteligencia colectiva y alientan la innovación social.

Sufrimiento y placer en el trabajo

Open Lecture Virtual:

La Universidad Católica del Uruguay invita a su próxima Open Lecture «Sufrimiento y placer en el trabajo», a cargo de la Dra. Ma. Noel Close, doctora en Psicología por la Université París V René Descartes (Francia).

La Psicodinámica del Trabajo es una disciplina reciente en las Ciencias Sociales y se dedica al análisis clínico y teórico de las relaciones entre trabajo y salud mental. Las investigaciones en dicha disciplina se enfocan en identificar las condiciones laborales en función de las cuales la relación psíquica en el trabajo evoluciona hacia la patología o por el contrario se beneficia hacia la construcción de la salud mental y autorrealización.

Desde esta disciplina el foco de análisis va a estar puesto en la noción del trabajo que es más amplia que la noción clásica del empleo que se la suele asociar al trabajo industrial asalariado.

Entonces si trabajo no es empleo, ¿ser estudiante universitario es un trabajo?, las actividades de voluntariado ¿es un trabajo? y las tareas domésticas, ¿es un trabajo? ….

Desde el marco de referencia de la Psicodinámica del Trabajo, al ser humano lo consideramos como a un ser integral, es decir que lo que le afecte en su trabajo va a tener un impacto en su vida privada y viceversa.

Cuando uno sale de las cuatro paredes del lugar donde se sitúa su empleo, se vuelve dificultosa la tarea de cambiar el «chip» y hacer desaparecer lo acontecido al llegar a casa. Muchas personas que intentan no llevar los problemas del trabajo a su hogar, piensan que al no ponerlos en palabras están logrando mantener un equilibrio entre la vida privada y la vida laboral.

No poner en palabras los conflictos laborales que la persona este atravesando en determinado momento no quiere decir que estos desaparezcan. Lo que nos afecta en el trabajo no se desvanece, el cuerpo siempre habla y eso que nos afecta encuentra su vía de expresión en la forma de vincularnos con los otros (colegas, pareja, hijos, amigos), en enfermedades psicosomáticas (asma, insomnio, psoriasis, etc), en pesadillas y/o en bloqueos al momento de tener relaciones sexuales.

Este sufrimiento se vuelve patógeno cuando se han agotado todos los márgenes de maniobra en intentar mejorar la organización del trabajo. Es decir, cuando no queda nada más que frustración, aburrimiento, miedo o un sentimiento de impotencia. Una vez agotados todos los recursos defensivos, el equilibrio psicológico del trabajador comienza a deteriorarse, empujándolo, lenta o brutalmente, hacia la descompensación y la enfermedad.

Pero el trabajo no sólo es fuente de sufrimiento sino que también es fuente de placer.

Fecha y hora: miércoles 26 de Agosto, a las 19:45 hs.

El encuentro se realizará a través de la plataforma ZOOM, es una actividad sin costo, previa inscripción on line: https://ucu.edu.uy/es/node/48224

Facultad de Psicología busca voluntarios/as para estudio sobre depresión y ansiedad

En Montevideo

La Facultad de Psicología convoca a estudiantes universitarios/as de entre 18 y 30 años, para un estudio de neuroimagen sobre la activación cerebral en personas con depresión y/o ansiedad social. El estudio es llevado adelante por investigadores/as de la Facultad y del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM).

La participación consta de tres etapas, completar un cuestionario online con un tiempo estimado de 15 minutos; una entrevista psicológica que podrá realizarse virtual o presencialmente en el edifico de Facultad de Psicología; la tercera parte del estudio se realizará en CUDIM, en donde se registrará la actividad cerebral del participante, mediante la técnica de la resonancia magnética, mientras realiza dos juegos de computadora interactivos.

El estudio será realizado siguiendo estrictas medidas de cuidado sanitario, establecidas por los centros en los cuales se realiza la investigación.

Quienes participen del estudio podrán pedir una copia impresa de la imagen de su cerebro.

Para participar de la primera etapa del estudio ingresa a http://estudios.cib psi.psico.edu.uy/node/250

Aníbal Sampayo. Repertorio

Curso de Educación Permanente:

Desde la Unidad de Educación Permanente de la sede Paysandú del Cenur Litoral Norte se invita a participar del curso «ANÍBAL SAMPAYO. Repertorio»

Día: sábados 29 de agosto al 17 de octubre de 2020

Horario: 10 a 12hs.

Atención: Las clases se dictarán en formato virtual en directo, vía plataforma Zoom. El vínculo se enviará a los inscriptos al curso a través del correo electrónico, una vez que se cierre la inscripción.

Docente a cargo: Prof. Osvaldo Sanguinet

Destinado a: Personas con conocimientos de música e interesadas en conocer y poder interpretar los ritmos de la región a través del repertorio de Aníbal Sampayo.

Cupo: 20 personas

Matrícula: $ 500 (quinientos pesos uruguayos)

Se abonará exclusivamente a través de la Cuenta Corriente BROU Nº 001559 075-00026 (anterior Nº 044-0004861), a nombre de la Universidad de la República. Luego de efectuado el pago, se deberá enviar el recibo de depósito escaneado o fotografiado a:

tesore ria@unorte.edu.uy y a ueppaysandu@gmail.com con el asunto: PAGO CURSO Aníbal Sampayo.

Becas: Se otorgarán becas totales a docentes de la Universidad de la República y a estudiantes avanzados de grado y de posgrado de carreras afines. Para solicitarlas deberán enviar correo justificando su calidad, aueppaysandu@gmail.com con el asunto: Solicitud beca Aníbal Sampayo. Repertorio.

Inscripciones: www.cup.edu.uy/inscripciones