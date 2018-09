Unidad de Extensión de la sede Salto UdelaR

La Unidad de Extensión de la sede Salto, Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, en el marco de la 7ª Edición del Curso-taller de Cooperativismo y Economía social y Solidaria se encuentra organizando el Campamento de Educación Popular, a realizarse los días 5 y 6 de octubre en Termas del Arapey.

Dentro del mismo se desarrollará un curso-taller que estará a cargo de la Educadora Popular Lic. Profa. Pilar Ubilla (ex docente de la Maestría en Educación Popular de la Multiversidad Franciscana de América Latina) y del Lic. en Trabajo Social y Magíster en Educación Popular Diego Germán. Con una carga horaria de 20 horas.

Los objetivos del Curso-taller son los siguientes: Generar un proceso grupal con los participantes del encuentro, donde se experimente el taller como metodología de trabajo, en cuanto espacio privilegiado de elaboración y/o producción de conocimiento colectivo, desde nuestras propias prácticas actuales, en relación a los fundamentos teóricos y epistemológicos de la Educación Popular.

Introducir a los participantes, en el conocimiento de la Educación Popular e Investigación Acción Participativa (IAP) tomando como punto de partida sus propias prácticas.

Incorporar las herramientas metodológicas de la investigación, desde la perspectiva que propone Orlando Fals Borda.

Por mayor mayor información: http://www. unorte.edu. uy/?q=node/3199. Por consultas pueden escribir a: Leticia Núñez: leticiasoledadnz @ gmail. com – Maximiliano Piedracueva: maxipc85@ gmail. com

PROGRAMA CURSO – TALLER:

EDUCACIÓN POPULAR E INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP)

Docentes a cargo: Lic. Profa. Pilar Ubilla; Lic. Mag. Diego Germán

OBJETIVOS DEL CURSO – TALLER

Generar un proceso grupal con los participantes del encuentro, donde se experimente el taller como metodología de trabajo, en cuanto espacio privilegiado de elaboración y/o producción de conocimiento colectivo, desde nuestras propias prácticas actuales, en relación a los fundamentos teóricos y epistemológicos de la Educación Popular.

Introducir a los participantes, en el conocimiento de la Educación Popular e Investigación Acción Participativa (IAP) tomando como punto de partida sus propias prácticas.

Incorporar las herramientas metodológicas de la investigación, desde la perspectiva que propone Orlando Fals Borda.

CONTENIDOS TEMÁTICOS MODULO I

Aproximación al concepto de educación popular como así también al surgimiento y principales contribuciones del pensamiento crítico, breve recorrido y desarrollo histórico de la Educación Popular en América Latina (Simón Rodríguez, Paulo Freire, entre otros), también sobre el proceso de Educación Popular en el Uruguay.

La dimensión política de la Educación Popular.

La práctica socio-educativa cultural. Conceptualización: praxis. Algunos aspectos que nos permiten analizar y evaluar el proceso educativo.

Concepción Metodológica de la Educación Popular. Praxis. Práctica – teoría- práctica

Aproximación al Rol del Educador Popular. Educación, promoción, organización, asesoramiento.

El Taller como espacio privilegiado del proceso pedagógico; el encuentro como mediación pedagógica, lo grupal.

Los Educadores como investigadores; aproximación a la Investigación Acción

Participante desde las distintas corrientes de pensamiento

Educación Popular y procesos de investigación acción participativa en América Latina y en Uruguay en particular.

La construcción colectiva del conocimiento en la Educación Popular. Saber y Poder. Diálogo de Saberes.

MODULO II

Conceptos básicos de la investigación cualitativa. El rol del investigador, los sujetos y el contexto. Conocimiento y acción relacionados en una dimensión dialéctica cuyo componente central es el político.

Procedimiento metodológico: la pregunta en el proceso investigativo como orientadora en el diseño de la estrategia metodológica. Los criterios de una buena pregunta inicial. Proceso de deconstrucción – reconstrucción en el diseño participativo de la IAP. La construcción de hipótesis desde el escenario de las prácticas; el diseño de los indicadores.

Técnicas Cualitativas: testimonios, entrevistas en profundidad, observación participante, grupos focales, historias de vida.

MODULO III

Una experiencia de investigación acción participativa: “Inclusión social y territorio”. Motivaciones del equipo. Delimitación del objeto, objetivos y metodología utilizada.

Participación de la población en el equipo de investigación. Análisis de algunos testimonios.

Categorías de análisis que surgen de la investigación.

Principales conclusiones del equipo en los aspectos que caracterizan las prácticas de inclusión social y de la IAP. Valoración de los vecinos de su participación en el proceso investigativo.

Otra experiencia de Investigación Participante: “Una manga de locos…” El Circo Uruguayo: La Vida Cotidiana y los Modos de Vida de sus principales protagonistas que amplifican sus voces.