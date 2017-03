El nuevo decano de Facultad de Veterinaria de la Udelar (Universidad de la República), Dr. José Piaggio, visitó días atrás la sede universitaria local y se refirió al trabajo docente en la nueva reestructura del CENUR (Centro Universitario Regional) y la necesidad de hallar un camino en la formación de los postgrados, que contemplen la realidad del profesional del interior del país.

Tras su reciente asunción en el decanato en el mes de diciembre del año pasado, Piaggio decidió iniciar el año lectivo con una visita por los diferentes centros de la UDELAR donde se desarrolla la carrera de veterinaria. “Desde que asumí me puse en contacto con diferentes actividades en la Facultad y en varios lugares del interior y ahora uno de los primeros lugares a los que salí a recorrer fue Salto, para interiorizarme de los pormenores del lugar, luego de aquí me voy a Paysandú”, comenzó diciendo sobre su visita.

Sobre este punto, agregó “recorrer los distintos lugares donde nuestra Facultad se desarrolla me parece fundamental para entrar en contacto directo con los docentes, ver que necesidades tienen, cuales son sus inquietudes, sus planteos, y empezar un mayor vínculo”.

RECLAMARON POR POSTGRADOS

“En Salto noté una actitud muy positiva por parte de todo el equipo pero hubo una inquietud que me plantearon con mayor interés”, sentenció el Decano. “Se trata de los postgrados y las posibilidades de acceder a los mismos, sobre todo atendiendo a aquellos egresados que están apostados aquí en Salto o la región y tienen como consecuencia dificultades para el traslado y los horarios. Por eso estamos recogiendo esos planteos y vamos a ver que respuestas les podemos dar”, agregó.

Sobre la posibilidad de dar respuesta a esta inquietud de los docentes y profesionales locales, Piaggio dijo que en este caso puntual del reclamo por los postgrados “es evidente que es algo que vamos a empezar a estudiar para hallar una solución porque a nosotros nos interesa que los docentes de aquí y los profesionales accedan a cursos de postgrado y puedan continuar su formación permanente”.

DOCENTES CON DOBLE O TRIPLE DEPENDENCIA

En lo que respecta al personal docente, el Decano de la Facultad de Veterinaria de la UDELAR, puntualizó que en la región “tenemos una realidad bastante dispersa, tenemos una doble o triple dependencia. Hay quienes dependen de la Universidad, otros del CENUR, otros de los Polos, pero está la confianza en que todos están colaborando para hacer lo mejor posible y la idea que todos tienen sin lugar a dudas es tratar de mejorar”.

ANALIZAN UNA ORDENANZA NUEVA

Respecto a como se va a compatibilizar la carrera de veterinaria dentro de la nueva estructura del CENUR, que ya lleva un tiempo funcionando, Piaggio señaló que ese es uno de los aspectos que se está discutiendo.

En este sentido dijo “uno de los aspectos que estamos discutiendo está vinculado a las estructuras, las dependencias y que tenemos planteadas tratarlas a nivel central. Incluso esta en discusión una ordenanza. La idea es incorporar los planteos docentes que se hagan aquí y con una idea similar vamos a ir a Paysandú para ver como se integran y como se da la institucionalidad, como se enmarcan los docentes de las diferentes dependencias dentro de esta nueva reestructura del CENUR”.

UNA CARRERA VINCULADA AL RURALISMO

Finalmente, Piaggio comentó que “la carrera, veterinaria, es muy particular, con vínculos muy importantes con el interior del país. El Uruguay rural es el ejercicio de gran parte de nuestra profesión, por eso nos interesan mucho los cursos en el interior, porque son muy importantes y permiten de cierta manera mejorar la formación del veterinario”, concluyó.