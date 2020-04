Universidad de la República

Bienestar Universitario y la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG) de la Universidad de la República impulsan una campaña de prevención y contención contra las violencias de género que padece la comunidad universitaria para estos tiempos de emergencia sanitaria.

Teniendo en cuenta que los fenómenos de aislamiento generan condiciones para la reproducción de la violencia de género intrafamiliar, se decidió desarrollar acciones de orientación y consulta. Se prevé asesorar sobre servicios existentes que aborden la temática tanto dentro como fuera de la UdelaR así como hacer recomendaciones de procedimientos de actuación ante los mismos.

La División Universitaria de la Salud (DUS) dispondrá de un correo electrónico (areasocialdus@gmail.com) y una línea telefónica (092 154 511) de 10 a 15 h, que pueden ser utilizadas tanto por quien experimenta un acto de violencia o tiene conocimiento del mismo.

La trabajadora social de la DUS, Viviana Montaño, y la Lic. Natalia Guidobono, técnica asesora de la CAEG de la UdelaR, explicaron y fundamentaron la campaña de prevención de violencia de género.

«Que el aislamiento no nos cubra los ojos ni nos inmovilice»

La propuesta tiene como consigna: «Si entre todos nos cuidamos del Coronavirus, también cuidémonos de la violencia». El objetivo es llegar a la comunidad universitaria con el mensaje que más allá del aislamiento físico, la UdelaR ofrece otra opción a la cual recurrir para estar más cerca ante la experiencia o el conocimiento de un acto de violencia.

Una medida concreta de la campaña es la creación de un espacio para la consulta y el asesoramiento; y se ofrece una serie de recomendaciones sobre cómo proceder cuando nos enfrentemos a un acto de violencia.

Montaño señaló que en tiempos de mayor aislamiento en nuestras casas es cuando existe una mayor probabilidad de aparición de situaciones de violencia dentro del ámbito del hogar.

Dijo que en estos tiempos de permanecer en casa, las mujeres y adolescentes ven limitadas sus redes sociales, familiares y de amistades a los cuales recurrir en caso de ser víctimas de comportamientos agresivos.

Por ese motivo se consideró necesario elaborar medidas estratégicas para la prevención y protección de estas personas.

Resaltó la creación del espacio de orientación y contención en la DUS, y precisó que el servicio de un correo electrónico y la línea telefónica, están disponibles tanto para quien experimente un acto de violencia o tenga conocimiento del mismo.

«Es una forma de generar redes de contención en estos momentos tan particulares», precisó Montaño. Agregó: «Que este aislamiento no nos tape los ojos y ni nos inmovilice».

«En tiempos de miedos e incertidumbres se elevan los niveles de violencia»

La Lic. Natalia Guidobono, técnica asesora de la CAEG de la UdelaR, explicó que a raíz de las distintas comisiones de género creadas en la UdelaR y en el marco de estos tiempos de cuarentena, disminución laboral e ingresos se potencian las situaciones de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.

«De la misma forma que pueden haber brotes de Coronavirus porque la gente no está dentro de sus casas, también pueden surgir brotes de violencia de género, por permanecer dentro de las mismas.

«Al estar las mujeres más confinadas dentro del hogar, con menos posibilidades de intercambiar con otras personas, se ven más expuestas a situaciones de mayor violencia en el ámbito doméstico», resaltó Guidobono.

Aclaró que en los últimos días, la sociedad y los medios de comunicación se dedicaron a poner en la agenda pública como tema casi excluyente el problema del Covid- 19 sin reparar que se producen otros hechos, igualmente relevantes. Dijo que está comprobado que en momentos de guerra y desastres ambientales, las mujeres son las que más sufren.

«Actualmente estamos en esa situación donde se generan miedos e incertidumbres a la población, y donde seguramente se elevan los niveles de violencia», precisó la profesional.

Las personas integrantes de las Comisiones de Género de la UdelaR suelen ser una escucha atenta para esas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que precisamente en estos días, por la coyuntura, no se las puede ubicar presencialmente ni están circulando en los servicios.

Por estas razones, explicó Guidobono, es importante desarrollar esta campaña de prevención y contención en la UdelaR.

Agregó que nuestra institución, a pesar de las medidas de emergencia sanitaria, sigue funcionando, con clases y trabajo virtual a distancia. Señaló que muchas mujeres, docentes y funcionarias TAS, siguen trabajando desde sus casas, a lo que se debe sumar otras tareas que recaen sobre ellas, como es ocuparse de sus hijos/as y extremar los cuidados de la higiene.

Fuente: Comunicación

Servicio Central de

Bienestar Universitario