La Universidad Católica del Uruguay realizará los siguientes talleres en el marco de actividades sin costo, para brindar un servicio a la comunidad en general, en la situación en la que nos encontramos actualmente.

1. ¿Cómo gestionamos los conflictos que se nos presentan en la actualidad?

A cargo de: María José Briz y Florencia Rychtenberg.

Dirigido a: Referentes comunitarios y público en general.

Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020 – Hora: 19:30.

Se basa en la comunicación de las partes y la protección del vínculo que une a esas partes, gestionando un método más constructivo.

Sin tener que llegar a la parte judicial o una vez ya en la parte judicial, poder usar la mediación para recomponer los vínculos que muchas veces se ha generado un distanciamiento entre las partes, haciendo cada vez sean más complicados los conflictos.

Por ejemplo en la disputa en caso de separación, la situación del vínculo paterno filial en esta situación de aislamiento que estamos atravesando debido a la pandemia por el Covid 19.

Acá hay dos situaciones que están en juego, una es en el caso de tenencia compartida entre ambos padres y esa tenencia implica el traslado del niño de una casa a la otra y el otro régimen que está comprometido es el régimen de visita, que es cuando un padre tiene la tenencia exclusiva del menor y el otro padre tiene el derecho a la visita y eso implica que el padre se traslade hasta donde vive el menor para poder verlo y eso no es lo recomendado dentro de la situación de aislamiento que vivimos hoy en día.

El ámbito familiar es uno de los ámbitos que se puede gestionar todo tipo de conflictos a través de la mediación, es muy utilizada en los procesos de separación cuando existen menores, sobre todo porque es un método que tiende a proteger el interés del menor.

En este momento donde el aislamiento de alguna manera genera un perjuicio en lo que es el vínculo paterno filial de aquellos niños que no se encuentran viviendo con sus progenitores es muy importante generar de alguna manera capacidades de las partes para poder gestionar esto de una manera efectiva.

Familia, convivencia, violencia y conflictos en tiempos de Covid 19:

Hay un círculo de violencia que puede existir dentro de la familia y muchas veces el estrés es uno de los detonantes, pero hay muchos aspectos que generan esta violencia.

Este cambio de rutina, gente que no estaba en todo el día en sus casas, que tenían actividades sociales, que se podían desahogar con otras personas, hacía que esa violencia se atenúe al volver a su casa. Al estar todo el día en una situación de aislamiento, con convivencia plena, lo que hace es intensificar los vínculos dentro de la familia.

Puede ser una excelente oportunidad para aprovechar estas instancias que en otro momento no se podría dado al ritmo de vida acelerado que tenemos.

Pero cuando esos vínculos están trabajando de alguna manera disfuncional, esto se agrava porque la convivencia es la 100%, sin tener ámbitos donde eso se pueda atenuar o escapar al momento donde se genera la violencia.

Inscripciones:

https://ucu.edu.uy/es/node/47866

2.Herramientas para gestionar conflictos que se presentan hoy en el ámbito comunitario.

A cargo de: Lucas Servetti y María Cristina Pazos

Dirigido a: Referentes comunitarios y público en general.

Fecha: Viernes 24 de abril de 2020 – Hora: 19:30

Inscripciones:

https://ucu.edu.uy/es/node/47872

3. Herramientas para gestionar conflictos que se presentan hoy en el ámbito educativo.

A cargo de: María José Briz, María Cristina Pazos y Florencia Rychtenberg

Dirigido a: Personal de centros educativos y público en general.

Fecha: – Miércoles 29 de abril de 2020 – Hora: 19:30

Inscripciones:

https://ucu.edu.uy/es/node/47871

Dra. María José Briz, Directora del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica del Uruguay. Formación universitaria: Doctora en Ciencias Jurídicas, Universidad Católica Argentina. Magíster en Resolución Alternativa de Conflictos, Universidad de León (España). Diplomada en Mediación, Universidad Católica de Chile. Doctora en Derecho, Universidad Católica del Uruguay.

Esc. María Cristina Pazos, Escribana Pública, Univ.de la República (UDELAR) Postgrado: Especialización en Derecho de la Integración, UDELAR. Diploma en Mediación Comunitaria, Universidad Católica del Uruguay (UCU). Mediadora Coordinadora integrante del Centro de Resolución de Conflictos de la Asociación de Escribanos del Uruguay (CRC-AEU). Mediadora integrante del equipo de Mediadores (voluntariado MIDES) en la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo.

Dr. Lucas Servetti Pais, Doctor en derecho y ciencias sociales UDELAR. Curso de especialización en Métodos alternativos de Conflictos. Diplomatura en Mediación comunitaria CLAEH. Diplomatura en Mediación Comunitaria UCU CEFIR.

Mediador voluntario en la Defensoría de vecinas y vecinos de Montevideo (DVVM) desde 2016 a la fecha (Municipio E ccz 6,7y8).Coordinador en talleres de sensibilización en Mediación Comunitaria DVVM. Tallerista en la UCU – mediación comunitaria y educativa 2019

Dra. Florencia Rychtenberg Milans, Doctora en Derecho, Universidad Católica del Uruguay. Docente ayudante de cátedra del Consultorio Jurídico de la Universidad Católica del Uruguay. Posgrado en métodos alternativos de resolución de conflictos, mediación y otros, Universidad Católica del Uruguay.

Por más información:

educacioncontinua @ucu.edu.uy