Próxima fecha: 7 de febrero. Postulaciones: 7 de enero al 1º de febrero

Cada año, la UCU entrega más de 200 becas a nuevos estudiantes de grado, para premiar su excelencia académica y/o apoyarlos económicamente.

Becas Excelencia Académica (100% y 80% del valor de la carrera):

– Tener hasta 20 años de edad al 1 de marzo de 2019.

– Ser uruguayo o extranjero con residencia permanente en el país.

– Haber finalizado el bachillerato o, en caso de tener asignaturas pendientes de aprobación, haberlas aprobado a la fecha de comienzo de clases.

– No tener título de Grado universitario o terciario no universitario al momento de postularse al Concurso, como por ejemplo técnico de la UTU y tecnicaturas en general, así como títulos expedidos por institutos de formación docente dependientes de la ANEP o habilitados por esta, como por ejemplo título de maestro o profesor de Secundaria.

– No estar cursando ni haber cursado en la Universidad Católica del Uruguay carreras de tecnicatura o grado en los últimos tres años (a excepción de quienes ingresen en agosto de 2018 – segundo semestre).

– Si corresponde, podrá revalidar asignaturas que haya cursado y aprobado en otras universidades, de acuerdo al régimen de reválidas vigente en la Universidad.

Becas Dámaso

Antonio Larrañaga (100% y 80% del valor de la carrera):

– Tener una entrevista específica en el Sector de Becas de la Universidad, que deberá ser coordinada o hasta el 23 de noviembre para el Concurso de diciembre o hasta el 29 de enero para el Concurso de febrero.

– Contar con ingresos y/o rentas del núcleo familiar – en valor líquido legal– que no superen los montos máximos establecidos en pesos uruguayos, de acuerdo al número de integrantes del núcleo familiar del postulante.

– El tope máximo de ingresos es de $65.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y de $43.500 para los postulantes independientes, que viven solos.

– Completar el formulario de declaración jurada de ingresos del mismo y presentarlo el día de la entrevista específica en el Sector Becas de la Secretaría de Admisión.

Becas Conferencia Episcopal del Uruguay (80% y 50% del valor de la carrera):

– Tener una entrevista específica en el Sector de Becas de la Universidad, que deberá ser coordinada o hasta el 23 de noviembre para el Concurso de diciembre o hasta el 29 de enero para el Concurso de febrero.

– Presentar una carta firmada por el Obispo de la Diócesis correspondiente, en la que se explicite el compromiso del postulante con actividades pastorales de su comunidad. El plazo de entrega de esa carta es hasta el día de cierre de las postulaciones, para la correspondiente fecha de Concurso.

– Contar con ingresos y/o rentas del núcleo familiar –en valor líquido legal– que no superen los montos máximos establecidos en pesos uruguayos, de acuerdo al número de integrantes del núcleo familiar del postulante.

Los topes máximos de ingresos son:

. Para las becas del 80%: $65.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y $43.500 para los postulantes independientes, que viven solos.

. Para las becas del 50%: $75.000 para un núcleo familiar de 2 a 4 integrantes y $52.500 para los postulantes independientes, que viven solos.

– Completar el formulario de declaración jurada de ingresos del mismo y presentarlo el día de la entrevista específica en el Sector Becas de la Secretaría de Admisión.

Becas Buen Desempeño (50% y 30% del valor de la carrera):

Los tres Campus reabrieron sus puertas el lunes 14 de enero. Hasta el viernes 1 de febrero, el Edificio Central del Campus Montevideo en el horario de 8:00 a 20:00 h, mientras que los Campus Punta del Este y Salto de 9:00 y 17:00 h.

El lunes 4 de febrero todas las unidades retomarán su horario habitual.

Información a través de la página web: www.ucu.edu.uy – Tel: 4732 5467.