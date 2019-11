Aprobado por unanimidad

El Consejo de Facultad de Medicina en la jornada de este miércoles 13 de noviembre aprobó por unanimidad la implementación de 2º y 3er año de la carrera de Medicina en las sedes de Salto y Paysandú del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República. Esta concreción posibilita el dictado de la completa en la región, decisión que ahora deberá ser refrendada por el Consejo Directivo Central para su aprobación definitiva.

El logro fue catalogado como de histórico y de suma importancia para la región, por el equipo de docentes de Facultad de Medicina radicados en Salto y Paysandú.

La posibilidad de contar con la dictado de la carrera completa de Medicina en nuestra región, se inscribe en una antigua aspiración y un arduo trabajo que ha insumido más de 10 años. En los últimos años se venían dando avances importantes, por una parte en la radicación de docentes en los departamentos de Paysandú y Salto y por otra, también como consecuencia de lo anterior, la instrumentación del 1er año de esta carrera a través del Ciclo Inicial Optativo del área Salud en Paysandú.

A partir de esta nueva realidad y para dar continuidad al trabajo tendiente a lograr la carrera completa en la región, el Consejo de Facultad de Medicina designó un grupo de docentes de Salto y Paysandú para poder concretarlo a través de un trabajo conjunto con las direcciones y equipo de dirección del Cenur Litoral Norte. Es decir la implementación del 2do y 3er año de la carrera completa en la región.

Este equipo de trabajo elaboró un proyecto de trabajo para optimizar los recursos docentes que están en la región, el cual fue discutido en la Comisión de Carrera de Facultad de Medicina, así como con el decano y su equipo académico. De este proceso se logró el diseñó de un proyecto final, el cual se presentó ante el Consejo de Facultad de Medicina.

Esta instancia se cumplió este miércoles 13 de noviembre, oportunidad en la que el Consejo de Facultad de Medicina aprobó por unanimidad este proyecto. Es decir, fue acompañado por los órdenes docentes, estudiantes y egresados.

Si bien resta el tratamiento por parte del CDC, el equipo tiene previsto comenzar un trabajo para implementar el 2do año en 2021 y así sucesivamente hasta el 3er año para tener la carrera completa.

UN HECHO HISTÓRICO

La Dra. Diana Domenech, docente del Polo de Salud Comunitaria de la sede de Paysandú, expresó que este logro “es un hecho histórico, trascendente, sumamente importante” para el cual queda ahora la aprobación del Consejo Directivo Central de la Udelar.

La misma relató que este era el resultado de un trabajo “muy profundo, de mucho diálogo, con las cátedras de la Facultad de Medicina, con los docentes radicados en el interior que tienen mucho nivel”.

Logro que cierra una etapa de trabajo pero abre otra, “nosotros apostamos a que la calidad de la formación del estudiante de medicina en el interior sea igual o hasta inclusive mejor, porque acá tenemos una serie de circunstancia que tal vez en Montevideo no están”.

La docente valoró que el contar con la carrera completa en la región “le va a dar oportunidad a muchos estudiantes que nunca se plantearon hacer medicina, por lo que implican los costos de estudiar en Montevideo”, así como “el desarraigo que implica”. La propuesta además de captar estudiantes de los departamentos del Cenur, estima Domenech “pensamos que van a venir estudiantes de toda la región, como Tacuarembó y Rivera”.

En tanto el Dr. Roberto Varela, Coordinador de la carrera de Medicina en Salto, dijo sobre la referida aprobación del Consejo de Facultad de Medicina, “esto jerarquizará a las sedes del CENUR Litoral Norte de Salto y Paysandú”.

“Es una noticia sumamente importante, teniendo en cuenta de que hay pocos médicos al norte del Río Negro”, reflexionando que en la zona rural del Río Negro hacia el norte del país, hay menos, por el simple hecho que se van al sur, porque no había la posibilidad de cursar segundo y tercer año”. Aspecto que entendió como clave ya que brinda las posibilidades de que los estudiantes se queden en esta región, “porque después que uno se va, es difícil volver”.

“Entonces esto va a tener un doble sentido social me parece a mi, por un lado que la población cuente con la cantidad de profesionales que se necesita, y por otro lado que los estudiantes que tenían las ansias, las ganas y el nivel académico para ser excelentes profesionales pero que no lograban hacerlo por un tema meramente económico, hoy en día seguramente van a tener la carrera acá” agregó.