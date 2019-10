La Unidad de Educación Permanente de la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte y el Polo de Desarrollo Universitario de Medicina Social y la coordinación de Salud Pública del Ciclo Inicial Optativo del área Salud invitan a participar del curso «Herramientas para el abordaje de consumos en el nivel comunitario», que se llevará a cabo el viernes 18 de octubre de 8 a 12 hs. y de 13.30 a 17.30 hs, en elsalón 102 del aulario de la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte, en Florida 1065.

Docente responsable: Prof. Dra. Mariana Gómez.

Docentes: Asist. Dr. Ricardo Fleitas Merello.

Ay. TSL Ingrid Neclea.

Docente Invitada: LTS Jimena Nin, integrante del equipo del Programa Ciudadela de Paysandú.

Organizan: PDU Medicina Social, Coordinación Salud Publica (CIO-Salud).

Población objetivo: docentes, técnicos, profesionales , educadores, agentes comunitarios que trabajen en la zona del barrio Purificación tres de la ciudad de Paysandú.

Cupo: 30 participantes, operadores en el Barrio Purificación 3, a través de instituciones y/o organizaciones sociales.

Becas: se asignarán becas a 10 estudiantes avanzados de Psicología, Medicina, Educador Social, ISEF, EUTM, Archivología y Bibliotecología. Deberán justificar sus intereses de realizar el curso enviando correo a ineclea@cup.edu.uy

Matrícula: $ 300 (trescientos pesos uruguayos).

Se abonará exclusivamente a través de la Cuenta Corriente BROU Nº 001559075-00026 (anterior Nº 044-0004861), a nombre de la Universidad de la República. Luego de efectuado el pago, se deberá enviar el recibo de depósito escaneado o fotografiado a:tesoreria @unorte.edu.uy y a ueppaysandu@ gmail.com con el asunto: PAGO CURSO: HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO.

Inscripciones:

FUNDAMENTACIÓN

En Paysandú, gradualmente se han instalado diferentes servicios de salud, equipos de atención para personas con consumo problemático y con orientación a sus familias. Profesionales de diferentes disciplinas ,se han estado capacitando para la complejidad que significa las diferentes repercusiones que provoca el consumo problemático de sustancias en las personas y su entorno.

A pesar de la oferta, la demanda no siempre logra acceder a ellas y cuando lo hace, sostenerla resulta todo un desafío para los equipos. Aún más, cuando se alcanza una desintoxicación y/o rehabilitación, la re-inserción social y laboral , se vuelven un nudo crítico.

Mientras esos procesos transcurren, cotidianamente, educadores, técnicos y profesionales, afrontan situaciones de personas con consumo problemático de alcohol u otras drogas con incertidumbres que angustian y de inmediato se disparan reacciones donde se entremezclan deseos de ayudar , mitos sobre consumos, protocolos institucionales a aplicar y/o temores por eventuales violencias.

Desarrollar herramientas (gestos, actitudes, palabras, respuestas) utilizadas o por conocer, que resulten útiles para el trabajo en la comunidad, sea en el centro juvenil, la escuela, la policlínica, el club de niños/as, el caif, etc. se vuelven necesarios tanto desde una perspectiva de Derechos centrados en la persona así como en la debida auto protección de los equipos, contemplando el riesgo necesario a desarrollar.

Para que ese equilibrio se dé es necesario realizar intervenciones con expectativas ajustadas a las posibilidades, enfatizando los factores protectores y la promoción de salud; es un ensayo de acciones saludables que hacen más digno el trabajo en la comunidad.

Como Centro Universitario Regional Litoral Norte, desde la sede Paysandú, el Polo de Medicina Social conjuntamente con el equipo Ciudadela de Paysandú, pretendemos, a través del curso respaldado por Educación Permanente, que el conocimiento y las vivencias de atención local, se junten para cooperar, tomando la comunidad del barrio Purificación tres “como foco principal de la intervención, y no como mero mediador de programas orientados al déficit o necesidad individual”, posibilitando que actores, instituciones y estudiantes, ejerciten herramientas que faciliten el trabajo y promuevan mejores intervenciones cotidianas.

Objetivos

Contemplando la comunidad como “el foco principal de intervención y no como un mero mediador de programas orientados al déficit o la necesidad individual”, se pretende presentar y ensayar herramientas conceptuales y prácticas sobre los diferentes vínculos que establecen las personas con los múltiples consumos en general y de sustancias en particular, así como en los contextos en los cuales se producen.

Aspiramos a que conocimiento y vivencias de atención se integren generando que los actores del barrio y estudiantes universitarios, propicien nuevas prácticas de abordaje como resultado de la cooperación.

Modalidad: Seminario – Taller.

Duración: 8 hs.

TEMARIO

Marco conceptual . Salud Pública – Medicina Social . Prof. Dra. Mariana Gómez.

Uruguay . Definición de políticas publicas sobre drogas. Definiciones sobre consumos, red Nacional de Drogas. Dr. Ricardo Fleitas.

Los mitos y el trabajo en red en el ámbito barrial. Grupo de teatro. Fleitas – Nin

Coordinaciones con dispositivos de atención, acciones preventivas. Lic. Jimena Nin

El rol de la Promoción de Salud . Dr. Ricardo Fleitas.

TALLER

Se propone generar un intercambio sobre situaciones frecuentes de atención, con nombres fantasía de quienes son mencionados en los ejemplos. Se procura reflexionar sobre las formas de abordaje, considerando las buenas practicas en la materia. Igualmente interesa abordar el marco de contención que ofrecen los diferentes dispositivos que se han desarrollado desde la política publica. Sus alcances y sus limitaciones.