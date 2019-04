El equipo de Flor de Ceibo informa que están abiertas las inscripciones para participar del Proyecto Flor de Ceibo Conecta2 2019. Si sos estudiante de la UdelaR o del Consejo de Formación en Educación (CFE) en los departamentos de Paysandú, Rivera o Salto puedes inscribirte y ser parte de este trabajo.

El proyecto plantea contribuir a la educación de niños, niñas y adolescentes con acciones tendientes a la democratización del conocimiento y el desarrollo de competencias digitales, fomentando la creatividad y el trabajo colaborativo. Es llevado adelante por docentes y estudiantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) y de la Universidad de la República (UdelaR) de Uruguay, junto al apoyo del Capítulo Uruguay de Internet Society (ISOC), a través del Programa Beyond the Net.

El plazo para realizar la inscripción es desde el 12 de marzo al 12 de abril a través del siguiente link: https://goo.gl/forms/m0vtBdmYqt6kQcY02

Por consultas escribir a: flordeceiboconecta2@gmail.com

LLAMADO A ASPIRANTES FACULTA DE DERECHO DE UDELAR

Universidad de la República, Facultad de Derecho. 1836 UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO, Sección Aspirantías.

CARTELERA 001/19

LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA CONFORMACIÓN DE UN ORDEN DE PRELACIÓN PARA INICIAR FORMACIÓN DOCENTE (OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESOR ADSCRIPTO) PARA LOS INSTITUTOS – GRUPOS DOCENTES – CENTROS DE: DERECHO INFORMÁTICO, DERECHO CIVIL I-IV, DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, NOCIONES FUNDAMENTALES DE DERECHO PRIVADO, TEORÍA E HISTORIA DE LA TRADUCCIÓN, DERECHOS HUMANOS, DERECHO NOTARIAL, DERECHO REGISTRAL, DERECHO TRIBUTARIO, TÉCNICA NOTARIAL I, TÉCNICA NOTARIAL II, TÉCNICA NOTARIAL III, TÉCNICA NOTARIAL IV Y CLÍNICA, CONSULTORÍA Y ASESORÍA NOTARIAL PARA SEDE CENTRAL Y CENUR LITORAL NORTE – SALTO.

(Resolución No 94 del Consejo de fecha 19/12/2018- Exp. 050050-001292-18)

APERTURA DE INSCRIPCIONES: LUNES 11 DE MARZO DE 2019.

VENCIMIENTO DEL PLAZO DE INSCRIPCIONES: LUNES 13 DE MAYO DE 2019 – 14 horas.

LUGAR DE PRESENTACIÓN: SECCIÓN ASPIRANTÍAS de la FACULTAD DE DERECHO, Edificio Anexo, Colonia 1801, Entrepiso oficina 1-05, Montevideo de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas, en DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS de CENUR LITORAL NORTE – Sede Salto, Avda. Rivera 1350 en el horario de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 horas, y en DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS de CURE – SEDE MALDONADO en el horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

REQUISITOS: página Web – https://www.fder.edu.uy/aspirantias (Llamados).

Por mayor información: Rivera 1350 – Tel: 4733 4816 int.131

UDELAR OTORGARÁ HONORIS CAUSA A ANGELA DAVIS

El 12 de marzo el Consejo Directivo Central de la Udelar (CDC) resolvió por unanimidad distinguir a la profesora Angela Davis con el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad, «considerando que hacerlo honra el mandato de defensa de los derechos humanos y la justicia que la Ley Orgánica dio a nuestra Institución». El título se entregará el sábado 23 de marzo en la explanada de la UdelaR.

Angela Davis es profesora emérita del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California (Santa Cruz, Estados Unidos), una de las más prestigiosas universidades en temas vinculados a las ciencias sociales, a las humanidades y al pensamiento teórico.

La resolución del CDC funda su decisión de otorgar el título a Davis en que se trata de una filósofa de primer nivel que ha ejercido una influencia fundamental al combinar el pensamiento teórico con la praxis; en su contribución en el ámbito académico basada en los numerosos libros que escribió; y en la larga y rica tradición de su condición de filósofa.

La Comisión Asesora de Títulos de Doctor Honoris Causa -integrada por Hugo Achugar, Susana Mallo y Rodrigo Arim- que se encargó de estudiar los méritos de la postulada, recomendó otorgar el título porque «su obra es producto de luchas colectivas contra la opresión, en cada momento. Otorgarle el título de doctora Honoris Causa (…) honra el mandato de defensa de los derechos humanos y la justicia que la ley orgánica dio a la Universidad de la República. Un homenaje, como acto educativo, sirve para construir memoria histórica, que es colectiva».

Ceremonia de entrega:

El acto de entrega del título se hará el sábado 23 de marzo en la explanada de la UdelaR a partir de las 18 horas. Acto seguido, Davis dará un discurso. Al final habrá un espectáculo musical con Ruben Rada y Se Armó Kokoa. Davis estará en Uruguay en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo). El viernes 22 de marzo se brindó una conferencia magistral en el Teatro Solís y recibirá el reconocimiento de Visitante Ilustre que brinda la Intendencia de Montevideo.