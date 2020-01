LLAMADO 2-20. Uruguay Concursa 5106/2020

Por Resolución Nº 098/20 de la Directora del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República de fecha 14 de enero de 2019, se realiza el siguiente llamado a:

Aspirantes para la provisión INTERINA de 1 (un) cargo de Profesor Adjunto

– Esc G, Gº3, 10 horas semanales, para desempeñar funciones docentes en el Área Transversal del Departamento Regional Norte de Arquitectura, Licenciatura en Diseño Integrado del CENUR Litoral Norte; desde la toma de posesión hasta la provisión efectiva del cargo y no más allá del 31.12.2020.

Exp. Nro. 311260-000218-19.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: desde el lunes 3 de febrero de 2020 hasta el viernes 21 de de febrero 2020 en;

CENUR LITORAL NORTE SEDE PAYSANDÚ en el horario de 09:00 a 13:00, Florida 1065.

CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO en el horario de 9:00 a 13:00, Rivera Nº1350.

CASA UNIVERSITARIA DE ARTIGAS en el horario de 9:00 a 13:00, Aparicio Saravia Nº 492.

CASA UNIVERSITARIA DE RÍO NEGRO en el horario de 10 a 13:00, Barrio Anglo.

En el momento de la inscripción los aspirantes deberán presentar:

) Formulario de inscripción con timbre profesional ($ 180).

) Cuadro de Títulos, Méritos y Antecedentes (un original y cuatro copias).

) Fotocopia de la documentación probatoria (una copia).

) Propuesta Académica un original y cuatro copias.

) Constancia de domicilio.

d) Cédula de Identidad (original).

e) Un (1) sobre manila.

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO Y HORARIO POR NINGÚN CONCEPTO.

LLAMADO 3-20. Uruguay Concursa 5129/2020.

Por Resolución Nº 097/20 de la Directora del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República de fecha 14 de enero de 2020, se realiza el siguiente llamado a:

aspirantes para la provisión INTERINA de 1 (un) cargo de Asistente – Esc G, Gº2, 15 horas semanales,para desarrollar funciones de docencia e investigación en las áreas de Química Analítica y Ambiental de la Licenciatura en Recursos Hídricos y Riego del Departamento del Agua del CENUR Litoral Norte desde la toma de posesión, hasta la provisión efectiva del cargo y no más allá del 31.10.2020.

Exp. Nro. 311260-000445-19.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: desde el martes 28 de Enero de 2020 hasta el lunes 17 de Febrero de 2020 en;

CENUR LITORAL NORTE SEDE PAYSANDÚ en el horario de 09:00 a 13:00, Florida 1065.

CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO en el horario de 9:00 a 13:00, Rivera Nº1350.

CASA UNIVERSITARIA DE ARTIGAS en el horario de 9:00 a 13:00, Aparicio Saravia Nº 492.

CASA UNIVERSITARIA DE RÍO NEGRO en el horario de 10 a 13:00, Barrio Anglo.

En el momento de la inscripción los aspirantes deberán presentar:

a) Formulario de inscripción.

b) Relación de Méritos y Antecedentes (Currículo) por cuadruplicado.

c) Fotocopia de la documentación mencionada en el Currículo (una copia) con

presentación de originales para autenticar.

d) Constancia de domicilio.

e) Cédula de Identidad (original).

f) Un (1) sobre manila.

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO Y HORARIO POR NINGÚN CONCEPTO.

Sección Concursos. CENUR LITORAL NORTE Udelar – Sede Salto. Rivera 1350 – Tel: 4733 4816 int. 131 - concursos@unorte.edu.uy