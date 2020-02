Dra. Verónica González del Cenur Litoral Norte UdelaR

Con el fin de ajustar diversos aspectos que hacen al comienzo del dictado del segundo año de la carrera de Doctor en Medicina en nuestra ciudad, en la presente semana un equipo de docentes y técnicos de la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República, recorrieron parte de las instalaciones del Hospital Regional Salto, que se utilizarán como aulas de clases.

El equipo estuvo integrado por los docentes de Facultad de Medicina, Dr. Roberto Varela, Dra. Verónica González y Dr. Julio Galmarini, al que acompañó representantes de la dirección del Cenur Litoral Norte y de la Dirección General de Arquitectura (DGA). Equipo que fue recibido y acompañado por la Dra. Gloria Patricia Barusso, directora del Hospital Salto.

Entre el equipo académico que estará a cargo de la implementación y dictado del segundo año de la carrera, se encuentra la Dra. Verónica González, oriunda de Venezuela, quien se radicará en la región del Cenur Litoral Norte con el cometido de afrontar esta nueva tarea.

La Dra. González, si bien nació en Venezuela, es hija de padres uruguayos y al optar irse de dicho país por motivos familiares, no dudó en establecerse en Uruguay, que como mencionó “facilitó venir al Uruguay porque tenía ciudadanía uruguaya”.

La misma contó que su padre era docente de histología, quien hace varias décadas atrás “se fue a Venezuela a armar la cátedra de Hitología en la Universidad de Los Andes”.

La docente realizó la carrera de medicina en la Universidad de Carabobo, sede Aragua, Venezuela. La cual luego de graduarse, interesada por la docencia relató “ingresé como docente en el mismo núcleo donde me gradué, dando clases de Anatomía e Histología, por once años”.

En 2018 opto por irse de Venezuela y radicarse en Uruguay, donde tiene parte de su familia. Aquí revalidó su título de doctora en medicina y al poco tiempo ingresó a trabajar como docente en Facultad de Medicina de la Universidad de la República. “El año pasado ya salió un cargo de Anatomía para Montevideo y a fines de año surgió la propuesta de venir a Salto y Paysandú que se estaba estableciendo el segundo año de la carrera de medicina”.

Esto la llevará a tener que radicarse en la región, un período que entiende le insumirá adaptarse a la realidad universitaria local, que a modo de ejemplo cuenta el aspecto “administrativo externo es muy diferente”.

En el marco del proceso de descentralización de la UdelaR y la Facultad de Medicina, González ve con muy buenos ojos el logro de que la carrera de medicina se pueda brindar de forma completa en el interior. “Yo sabía que Uruguay era chico, pero me preguntaba ¿por qué todo está centrado en Montevideo?”. Agregando en su opinión “esta es una opción que veo está muy buena, tratar de descongestionar Montevideo y que a su vez permite que quienes van egresando se queden en su región”. A lo que suma como punto beneficioso, el factor de la economía para muchos estudiantes, que la proximidad resulta de “nuevas oportunidades de estudio para gente que no las tenía”. Regiones como la del Cenur “son zonas más económicas para los estudiantes, y quedarse en la región no es lo mismo” opinó.