Hace pocos días tuvimos las elecciones de la UdelaR en las que se elegían los representantes de cada uno de los órdenes a la Asamblea General del Claustro, los Claustros de cada Facultad y los Consejos de las mismas. Estas elecciones tenían carácter obligatorio y mecanismos de coacción para los electores, suspensión de períodos de exámenes para los estudiantes y sanciones económicas para egresados y docentes. Estas elecciones tenían padrones producto de las informaciones de las Facultades y control de la Corte Electoral.

Cada uno estará más contento o menos contento según los resultados obtenidos y más caliente o menos caliente según las esperas que haya tenido que soportar, las vueltas que haya tenido que dar para votar, su acuerdo o desacuerdo con que sean obligatorias. Es claro que a diferencia de Montevideo donde cada universitario vota en su Facultad, aquí en Salto votan los estudiantes de más de 20 ofertas académicas diferentes, todos los docentes radicados y los egresados de todas las profesiones, todo lo que hace que sea más dificultosa su organización.

TU TIEMPO VALE ORO, TU VOTO TAMBIÉN

El 6 de junio son las elecciones del CENUR Litoral Norte. ¿Qué se elige? Se elige el Claustro Regional, que es órgano que después elige al Director Regional y los Directores de las sedes Salto y Paysandú. Se elige el Consejo Regional, los representantes al Consejo de los órdenes estudiantil, docente y egresados. ¿Quiénes los eligen, quiénes son los electores? Los docentes propios del CENUR y los docentes que perteneciendo a alguno de los servicios (Facultades) tiene una asignación expresa de los Consejos de las mismas para cumplir tareas en el CENUR, los estudiantes de todas las carreras que se cursan en el CENUR, TODOS los egresados que residen en los departamentos de Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro, sin importar su profesión ni su lugar de egreso, si egresó en Montevideo y reside en la región puede votar, y los egresados del CENUR Litoral Norte, o antes de Regional Norte, independientemente de su actual lugar de residencia.

¿Por qué tu voto vale oro, por qué es trascendente?

En las elecciones del CENUR no hay ningún mecanismo de coerción, sólo podemos apelar a la argumentación y el convencimiento.

Tu voto es trascendente porque reafirma el proceso de descentralización y regionalización universitaria posibilitando que los habitantes de la región, especialmente los jóvenes, tengan más posibilidades de obtener una formación universitaria. Porque en el mundo de hoy y del futuro la formación y el conocimiento son un factor fundamental de competitividad de los países y de los territorios. Porque una elección con buen número de electores, sin importar ahora por qué listas se vote, y aunque haya listas únicas, da un fuerte respaldo a las autoridades electas para negociar con quién corresponda recursos, políticas, nuevas carreras, nuevas edificaciones. Porque es nuestra vocación la de una Udelar comprometida con el desarrollo del país y de las comunidades en las que está inserta y una buena votación sería un mensaje contundente en ese sentido.

Porque cuando se discute como se reparte la torta es una manifestación clara de lo que se ha ido logrando y lo que aún se puede lograr para mejorar las posibilidades de la región, que es mejorar las posibilidades de su población.

Porque la discusión de cómo se reparte la torta no se da sólo afuera en el Parlamento, también se da dentro de la Universidad. La Directora o Director del CENUR se sienta en el Consejo Directivo Central de la UdelaR con voz y sin voto, en las mismas condiciones que la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Psicología o la Facultad de Ciencias. Pero esa voz tiene otro volumen si está respaldada por haber sido electa por muchos votos de esta comunidad universitaria.

Porque queremos ser agentes del desarrollo inclusivo en la región. Para seguir profundizando que esta sede permita que cada vez más los jóvenes de la región puedan tener educación universitaria, sin que el nivel socio-económico de su familia ni su lugar de residencia sea un obstáculo. Quizás si eres profesional, y más o menos exitoso, puedas afrontar la educación universitaria de tus hijos en la capital pero ¿tu vecino puede? ¿te importan los hijos de tu vecino que van a ser los conciudadanos de los tuyos? Y si sos estudiante ¿no querés un mejor CENUR par vos o para tus hermanos menores, para tus amigos y sus hermanos menores? ¿No te parece deseable que se amplíen las posibilidades para muchos como las tenés vos hoy?

Lograr el desarrollo inclusivo no es tarea fácil ni rápida pero sin dudas en lo que a la Universidad respecta hemos avanzado y seguimos avanzando. Precisamos de un poco de tu tiempo y de mucho de tu conciencia para poder seguir haciéndolo.

Te esperamos el 6 de junio y todos los días subsiguientes para seguir construyendo futuro.

Pancracio Cánepa

http://www.unorte.edu.uy/